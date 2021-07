Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które osłodzą nam życie

Nie wypatrujcie gier wielkich, wciskających w fotel na długie godziny. Premiery gier na lipiec 2021 to oferta przyjemna, ale nie obowiązkowa.

Znając wygórowane oczekiwania graczy wobec nowości, w tym tygodniu będzie ciężko dogodzić komukolwiek, ale o kompletnej katastrofie nie ma mowy. Ubisoft, Capcom i reszta rzucą nam coś na ruszt, z czego najbardziej powinni się cieszyć właściciele PC i Switch.

Premiery gier lipiec 2021 – przegląd tygodnia

Crowfall

Platformy: PC

Data premiery: 6 lipca (wczesny dostęp)

Producent: ArtCraft Entertainment

Wydawca: ArtCraft Entertainment

Rzadko wyróżniamy nowe gry MMO, bo po ich ekscytującej zapowiedzi przychodzi zderzenie z rzeczywistością, która odsłania kopiowane pomysły od konkurencji i brak własnego DNA. Czy Crowfall będzie tu wyjątkiem? Na pewno ma szansę na pełne serwery dzięki ciekawej mechanice rozgrywki. Świat gry ma być resetowany po 1-3 miesiącach, zmieniając zasady rywalizacji na wielu płaszczyznach (surowce, przeciwnicy AI, moc czarów). RPG ma także łączyć w sobie elementy strategii, co zauważymy w tworzeniu ról dla innych graczy.

Watch Dogs: Legion – Bloodline

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 6 lipca

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Ubisoft nie żegna się jeszcze z marką Watch Dogs: Legion. Za chwilę gra zostanie rozbudowana o nowe misje, przedmioty i bohaterów. Do zhakowanego Londynu zawitają nawet persony dość popularne, czyli Aiden Pierce oraz Wrench. I to na nich skupi się fabuła dodatku Bloodline. Według informacji producenta będziemy mogli wcielić się w obydwu. To idealna okazja, aby sprawdzić, kto lepiej hakuje i kradnie mając nóż na gardle.

Sniper Elite VR

Platformy: PC, PS4

Data premiery: 8 lipca

Producent: Just Add Water Developments

Wydawca: Just Add Water Developments

Macie w domu Oculus Rift, HTC Vive lub PlayStation VR? Jeśli nie to dam Wam powód, żeby je kupić. Nadchodzi najbardziej immersyjna część Sniper Elite, która pozwoli patrzeć oczami snajpera, poczuć jego karabin dalekosiężny i jak nigdy wcześniej doświadczać pięknych zabójstw podczas eksploracji Italii. Na potrzeby rozgrywki twórcy przygotowali 18 misji i całą masę faszystów, których śmierć możemy podziwiać przez filtr aparatu rentgenowskiego.

Nemezis: Mysterious Journey III

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 8 lipca

Producent: Detalion

Wydawca: PlayWay

Okazuje się, że wśród premier tygodnia jest też coś dla graczy wychowanych na klasycznych przygodówkach. I to im powinna coś mówić nazwa Schizm. Polski producent po bardzo długiej przerwie wziął na warsztat kontynuację serii. Rozgrywka w większej mierze zachowała swój urok – z widoku pierwszej osoby mamy kroczyć z punktu A do B, rozwiązując ciekawie zaprojektowane łamigłówki. Choć jedna rzecz ulegnie zmianie, a dokładnie twórcy oddadzą nam kontrolę nad dwiema postaciami.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Platformy: PC, Switch

Data premiery: 9 lipca

Producent: Capcom

Wydawca: Capcom

Capcom osłodzi życie właścicielom konsoli Switch i przy okazji pececiarzom. Pod koniec tygodnia zadebiutuje 2. część spin-offu serii Monster Hunter Stories. Schemat rozgrywki niby ten sam – jesteśmy sobie łowcą potworów i pielęgnujemy z dzikim zapałem swój fach. Aczkolwiek nie obejdzie się bez kilku modyfikacji. Dostaniemy ładniejszą grafikę, nowe potwory i mechanikę zapożyczoną z serii Pokemon. Schwytane przez nas straszydła będziemy mogli „wychowywać”, tworzyć z nimi więź, co ma przełożenie na ich statystyki.