Najlepsze abonamenty na gry w jednym miejscu. Ceny i wielkie porównanie

Game Pass, Ubisoft Plus, GeForce Now, EA Play, Nintendo Switch Online, Google Stadia, PS Now czy Humble Choice to dziś najlepsze abonamenty na gry. Na który się zdecydować? Sprawdziliśmy ich ceny i poszczególne cechy mogące ułatwić Wam decyzję.

Może jeszcze tego nie dostrzegamy, ale nasze hobby z roku na rok staje się coraz trudniejsze w finansowaniu. Podzespoły komputerowe osiągają zawrotne ceny, wcale lepiej nie jest z dostępnością nowych konsol. A gdy już uda się poskładać zestaw to problemem okaże się cena za najnowsze gry. Dodamy 2-3 do koszyka i nagle zapłacimy równowartość czynszu za mieszkanie.

Jednym słowem jest teraz źle, ale to nie oznacza, że musimy zadowalać się byle czym lub czekać w nieskończoność na światło wschodzących promocji. Na najważniejszych platformach gamingowych PC, Xbox, PlayStation oraz Switch dostępnych jest kilka abonamentów na gry, które w znacznym stopniu mogą ograniczać wydatki na sprzęt i /lub otwierać przed nami furtkę do najdroższych produkcji.

Chcecie poznać najlepsze usługi ze szczegółami? Przygotowaliśmy dla Was kompletne zestawienie abonamentów ze wskazaniem konkretnych zalet.

ABONAMENT PS PLUS

PS4 i PS5 bez aktywnego PS PLUS to jak byk bez rogów. Abonament odblokowuje tryb online we wszystkich grach, jakie posiadamy w swojej bibliotece. I co równie istotne, będąc stałym subskrybentem co miesiąc otrzymujemy darmowe tytuły na konsolę w wersji cyfrowej. Najczęściej są to trzy gry z całkiem różnych gatunków. Dopóki opłacamy PS PLUS możemy uruchomić każdą dodaną w ten sposób grę.



Producent oferuje aż trzy warianty płatności dla abonamentu, tym samym możemy za mniejsze pieniądze przetestować na próbę usługę.

Do wyboru jest opłata na:

– 1 miesiąc 37 zł

– 3 miesiące 100 zł

– 12 miesięcy 240 zł



Dla właścicieli next-genowej PS5 jest to oferta jeszcze bardziej interesująca. Oprócz trybu online i darmowych gier, subskrybenci otrzymają dostęp do pakietu PlayStation PLUS Collection. Aktualnie znajduje się w nim 20 gier, a w tym aż 9 tytułów ekskluzywnych.



Zawartość PS Plus Collection :

Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief’s End, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard





Dla kogo jest więc PS PLUS? Tak naprawdę dla wszystkich właścicieli PS4/PS5. Nawet, jeśli interesuje nas tylko tryb online, to i tak musimy go opłacać, ale wartością dodaną będą zniżki na gry spoza abonamentu czy funkcja Share Play (dzielenie się grami ze znajomymi).



Z drugiej strony wartość uwzględnianych gier w usłudze przekracza kilkukrotnie cenę, jaką płacimy za abonament. Przykładowo w lutym 2021 udostępniono Control Ultimate Edition, które w tradycyjnym sklepie kosztuje najmniej 130 zł. Dostrzegacie chyba ogromną oszczędność, prawda?



Polecamy wykupić PS PLUS na cały rok, bo zachowamy dzięki temu w kieszeni ponad 200 zł.

ABONAMENT EA PLAY

Po wprowadzeniu nowej nazwy dla usługi Origin niewiele zmieniło się pod kątem liczby udostępnianych gier. W odświeżonej bibliotece EA jest ich około 60. Na podobnych zasadach funkcjonuje również nowy podział abonamentu na EA Play i EA Play Pro.



Opłaty za usługę są następujące:

– EA Play 14,99 zł za miesiąc / 79,99 zł za rok

*PIERWSZY MIESIĄC DLA NOWYCH SUBSKRYBENTÓW 3,99 ZŁ

– EA Play Pro 59,90 zł za miesiąc / 419,90 za rok



Zaletą tego droższego pakietu jest szybszy dostęp do premierowych gier – subskrybenci mogą grać obecnie w FIFA 21, Madden 21, NFS: Hot Pursuit Remastered, Star Wars: Squadrons. Dodatkowo otrzymamy akces do wydań w wersji Deluxe.



Przykładowe gry z EA Play:

Need for Speed: Heat, FIFA 20, A Way Out, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 5, Star Wars Battlefront II, Mass Effect: Andromeda, Titanfall II, Mirrors Edge: Catalyst, Unravel II





Bez względu na wariant abonamentu gracze nagradzani są identycznie w pozostałych aspektach, jak aktywny okres próbny dla premierowych gier EA czy 10% rabatu na zakup pełnych wersji gier cyfrowych.



Podstawowy pakiet EA Play dostępny jest na wszystkich platformach w tej samej cenie:

– Origin (57 gier)

– Xbox One (87 gier)

– PS4 (42 gry)

– Steam (44 gry)



Natomiast EA Play Pro (61 gier) kupimy tylko na platformie Origin.

ABONAMENT UBISOFT PLUS

Ubisoft ma jedną z lepszych ofert dla graczy. Ich usługa obejmuje wszystkie, aktualnie dostępne gry Ubi w sprzedaży w ramach miesięcznego abonamentu. To nieograniczony dostęp do ponad 100 gier. Jednakże liczba tytułów nie jest stała, gdyż powiększa się z każdym razem, gdy zadebiutuje coś nowego. A wówczas już w dzień premiery mamy natychmiastowy dostęp do nowości wydawniczych w Ubisoft Plus.



Będziemy mogli także sprawdzić nadchodzące hity od wydawcy jeszcze 3 dni przed premierą, jak również wziąć udział w zamkniętych beta testach. Podobnie jak w EA Play Pro w bibliotece gier znajdziemy nie tylko standardowe edycje gier, ale też uzupełnione o pakiet DLC.



Przykładowe gry z Ubisoft Plus:

Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 5, Heroes 7, South Park: The Fractured but Whole, The Crew 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands/Breakpoint, Rainbow Six Siege, The Division 2, Watch_Dogs Legion, Immortals: Fenyx Rising





Ubisoft Plus ma jednak istotną wadę – jest tylko jedna opcja usługi i to dość droga::

– 59,90 zł. miesięcznie / 718,80 zł rocznie



Mimo wszystko wysoka cena abonamentu nie powinna Was zrazić. Za tę kwotę nie ma szans ograć Immortals: Fenyx Rising, AC: Valhalla. Weźcie też pod uwagę, że w przyszłości pojawi się w Ubisoft Plus np. Far Cry 6, Rainbow Six: Quarantine, PoP: Sands of Time Remake. O ile nie chcecie wydawać po 250-300 zł na pojedyncze tytuły, to taki abonament będzie idealnym rozwiązaniem. Niestety póki co z usługi mogą skorzystać tylko właściciele PC.

ABONAMENT GAME PASS

Na dzień dzisiejszy Microsoft wygrywa w sferze abonamentów. Game Pass oferuje znacznie więcej niż usługi konkurencji. Do wyboru mamy 3 pakiety na dwie platformy Xbox i PC, a w każdym jest ponad 200 gier. Może być ich jeszcze więcej, jeśli zdecydujemy się wykupić abonament Game Pass Ultimate.



Ceny pakietów:

– Game Pass PC 39,99 zł (pierwszy miesiąc za 4 zł)

– Game Pass Konsola 40 zł

– Game Pass Ultimate 54,99 zł (3 pierwsze miesiące za 4 zł)



Najdroższy pakiet Game Pass został poszerzony o 60 gier z biblioteki EA Play. A to nie koniec jego zalet… Ultimate tak naprawdę umożliwia uruchamianie gier nie na 2 a na 3 różnych platformach – PC, Xbox i urządzeniach z systemem Android poprzez granie w chmurze.



Przykładowe gry z Game Pass:

The Yakuza Remastered Collection, Forza Motorsport 7, Gears Tactics, Wasteland 3, Tell me Why, Desperados III, Doom Eternal, Resident Evil 7, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Code Vein, Man of Medan, Wiedźmin 3





Dla fanów rozgrywki sieciowej istotne będzie to, że abonament Ultimate zawiera w sobie Xbox Live Gold. Jest on niezbędny do odblokowania trybu online na konsoli. Spełnia także inną rolę dla kolekcjonerów, gdyż odblokowuje oferty rabatowe Deals with Gold i dodaje co miesiąc darmowe gry cyfrowe na własność. Tak więc zaoszczędzamy na pakiecie Ultimate Game Pass całkiem sporo (14,99 zł + 29,99 zł za miesiąc EA Play i XLG).



Niemniej jednak różnicę na rachunku bankowym lub w portfelu odczujemy na każdej wersji Game Pass. Microsoft obiecał dorzucać do usługi gry premierowe. W przyszłości takie perły jak TESVI, Hellblade II, Fable, Halo: Infinite ogramy w cenie abonamentu zamiast wykładać za nowości po kilkaset złotych.

ABONAMENT NINTENDO SWITCH ONLINE

W przypadku konsoli Switch do dyspozycji jest wyłącznie abonament oferowany przez firmę Nintendo. Korzyści płynące z opłacania usługi są całkiem podobne jak na innych platformach, lecz z paroma wyjątkami.

Zaczynając od plusów należy wyróżnić stosunkowo niską opłatę za abonament i możliwość korzystania z niego na kilku kontach rodzinnych. Subskrybenci mogą również liczyć na wyjątkowe oferty i bonusy w grach.



Cena abonamentu Nintendo Switch Online:

– 16zł za 1 miesiąc

– 32zł za 3 miesiące

– 80zł na 12 miesięcy

– 140 zł na 12 miesięcy dla 8 kont (członkostwo rodzinne)



Przykładowe gry z Nintendo Switch Online:

The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Super Mario Kart, Crystalis, Soccer, Ninja Gaiden, Metroid





Dość ważnym składnikiem abonamentu Nintendo Switch Online jest ukryty w nazwie tryb sieciowy. Dzięki tej usłudze możemy rywalizować z innymi graczami w produkcjach obsługujących rozgrywkę online. Za mały dodatek do wspólnego grania można uznać aplikację na smartfony, która pozwala komunikować się ze znajomymi i szukać nowych osób do gry.



Biblioteka z darmowymi grami również i tu jest dostępna, ale nie spodziewajcie się hitów w stylu Wiedźmina 3 lub Skyrim. Abonament jest skierowany przede wszystkim do fanów klasycznych tytułów Nintendo. Katalog darmówek obejmuje tylko gry NES i SNES. Łącznie do przegrania mamy około 60-70 gier, choć ta lista z czasem na pewno się powiększy.

ABONAMENT GOOGLE STADIA

Nie masz mocarnego sprzętu do grania, ani przyzwoitej platformy, na której można odpalić stare i nowe gry? I na to jest rozwiązanie. Alternatywą dla tradycyjnego gamingu jest m.in. Google Stadia. To usługa streamingowa pozwalająca grać w wiele nowych i popularnych tytułów PC poprzez streamowanie materiału/rozgrywki na sprzęt użytkownika. Aby z niej skorzystać wystarczy smarfton lub tablet z systemem Android, komputer a nawet telewizor (tylko wybrane modele). Przyda się też pad do konsoli Xbox/PS4/Switch i rzecz jasna przyzwoite łącze internetowe.



– 10 Mb/s dla rozdzielczości 720p (HD)

– 20 Mb/s dla rozdzielczości 1080p (Full HD)

– 35 Mb/s dla rozdzielczości 2160p (4K Ultra HD)



Z usługi Google Stadia możemy korzystać na dwa sposoby:

– wersja darmowa 720p w 60 kl/s

– wersja płatna Google Stadia Pro za 39 zł miesięcznie



Pierwszy wariant jest całkowicie bezpłatny i wymaga tylko założenia konta. Niestety ta wersja nie obejmuje praktycznie żadnych gier. W wersji darmowej, aby móc coś odpalić przez stream należy najpierw kupić grę do prywatnej biblioteki w Stadii. Dopiero wtedy będziemy mogli uruchomić, co tylko chcemy, jednak w ograniczonej rozdzielczości do 720p i w trybie stereo.



Stadia ma o wiele więcej do zaoferowania w wersji Pro. Jeśli opłacimy abonament to natychmiast odblokujemy jakość streamowania do 4K i 120 kl/s, dźwięk przestrzenny 5.1. A jako bonus otrzymamy małą bibliotekę darmowych tytułów.



Przykładowe gry w Google Stadia Pro:

Celeste, Dead by Daylight, Everspace, Hitman sezon 1., Journey to the Savage Planet, Human: Fall Flat, Into the Breach, PlayerUnkown’s Battlegrounds, Risk of Rain 2, Sniper Elite 4, Superhot: Mind Controle Delete





Natomiast jeśli zależy nam na graniu w najnowsze hiciory to nawet w wariancie Pro będziemy musieli pozbyć się trochę gotówki. Ceny w sklepie Google nie są ani rewelacyjne ani przesadnie wygórowane. Podobną ilość gotówki zostawilibyśmy w sklepie Steam. Jednakże różnica polega na tym, że wystarczy najgorszy „rzęch na korbkę” i dobry net, by odpalić choćby Cyberpunk 2077 w 4K.



Nie musimy brać kredytów na RTX 3080, ani w przyszłości modernizować sprzętu, bo za renderowanie grafiki odpowiadają serwery Google’a.

ABONAMENT GEFORCE NOW

Usługi streamingowe to rozwiązanie na aktualne problemy z dostępnością podzespołów komputerowych i ich cenami. Aczkolwiek, gdybym chciał odpalić gry PC bez kompromisów to odpuściłbym sobie Google Stadia. Mimo braku wsparcia dla jakości 4K – wybrałbym abonament GeForce Now. Dlaczego?



Nvidia rozwija swoją platformę już od kilku lat, co przekłada się na szerszą bibliotekę gier w sklepie (ponad 720 tytułów) i łatwiejszy dostęp do usługi dzięki wsparciu dla dodatkowych urządzeń (Mac OS, PC, smartfony z Androidem, urządzenia iOS, Nvidia Shield, smart TV, Chromebook).



Wymagania:

– rozdzielczość 720p przy 60 FPS, łącze internetowe 15 Mbps

– rozdzielczość 1080p przy 60 FPS, łącze internetowe 25 Mbps



Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść GeForce Now jest obsługa technologii ray tracing. O jakim zakresie jakości mowa? Jest to trochę owiane tajemnicą, ale to nie ma znaczenia. Już samo odpalenie Cyberpunk 2077 z ray tracingiem jest często niewykonalne dla mniej zamożnych graczy. Do domu takich osób z impetem wpada właśnie GeForce Now i przez wzgląd na atrakcyjną cenę jest witany z otwartymi ramionami.



Wersja bezpłatna:

– 1 godzinne sesje

Wersja z abonamentem:

– 125 zł na sześć miesięcy / 20,8 zł za miesiąc



Do założenia konta w GeForce Now może przekonać całkowicie darmowa biblioteka gier w usłudze, która jest dostępna nawet dla użytkowników bez płatnej subskrypcji. Choć trzeba się liczyć z krótkimi sesjami gry i niższą jakością obrazu.



Przykładowe bezpłatne gry w GeForce Now:

Destiny 2, Fortnite, Path of Exile, Rocket League, World of Tanks, Warframe, Age of Conan: Unchained, Apex Legends, Dota 2, League of Legends





I co według mnie jest najważniejszą z zalet, możemy zintegrować z platformą streamingową konto z innych sklepów cyfrowych np. ze Steam, Epic Games, GOG. Oznacza to, że zakupione wcześniej tam gry odpalimy bezpośrednio przez stream (o ile Nvidia je obsługuje). Nie trzeba więc powielać zakupów tych samych gier, a dodatkowo własną bibliotekę gier poszerzymy nie wydając złotówki. Wystarczy poczekać aż Epic lub Humble Bundle ponownie udostępnią darmówki.

ABONAMENT PLAYSTATION NOW

Fani gier ekskluzywnych Sony i posiadacze konsoli PS4 uronili już pewnie łezkę nad PS Now, gdyż aż do teraz usługa streamingowa nie ma oficjalnego wsparcia w Polsce. Aczkolwiek jest pewien sposób, który umożliwi zasubskrybowanie abonamentu z użyciem PC lub PS4.



W tym celu należy utworzyć nowe konto PSN z lokalizacją dla Wielkiej Brytanii lub USA. W trakcie rejestracji konta w PS Now konieczne jest wpisanie adresu z pomocą mapy google (to może być losowa miejscówka, byle odpowiadała wybranemu regionowi PSN). Później wypełniamy kolejno pojawiające się okna. Gdy wreszcie wyświetli nam się główny ekran aplikacji wybieramy Start Free Trial. Możemy wybrać 7-dniowy okres próbny lub od razu przejść na płatny abonament.



Cena abonamentu PS Now:

– $9,99 (około 38 zł) za 1 miesiąc

– $24,99 (około 80 zł) za 3 miesiące

– $59,99 (około 200 zł) za cały rok



Czy obejście ograniczeń regionalnych jest warte zachodu? Poniekąd tak, bo otrzymamy do naszej dyspozycji sporą bibliotekę gier (aż 800) obejmującą tytuły z PS4, PS3 i PS Classics. Co 2-3 miesiące lista jest aktualizowana niczym w Game Pass; niektóre gry są usuwane a na ich miejsce wchodzą nowe.



Przykładowe gry z PlayStation Now:

Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us, God of War: Wstąpienie, Trylogia God of War z PS3, Killzone 2, Red Dead Redemption, Bloodborne





Na pewno jest w co grać przez strumieniowanie, tylko tyle, że w średniej jakości. Sony oferuje wyłącznie streaming w rozdzielczości 720p z różną płynnością gier 30-60 kl/s. Przeciwwagą dla dyskusyjnej jakości obrazu są bardzo niskie wymagania względem połączenia internetowego. Do strumieniowania gier Sony zaleca minimum 5 Mbps, czyli poniżej 1 MB rzeczywistego transferu.



ABONAMENT HUMBLE CHOICE

Humble Bundle to pierwsze miejsce, w które udają się gracze PC poszukujący świetnych promocji na gry w wersji cyfrowej. Szczególnie interesujące są tu comiesięczne pakiety Humble Choice (dawniej Humble Monthly). W każdym z proponowanych cyklicznie zestawów otrzymamy do 12 gier z całej plejady gatunków, zarówno AAA jak i indyki, choć tych drugich bywa więcej. Większość z gier aktywujemy na platformie Steam, zaś pozostałe występują w formie DRM.



Cena abonamentu Humble Choice:

– 1 miesiąc $12 (około 44 zł)

– 12 miesięcy $144 (około 530 zł)



Jak można skorzystać z oferty HB? Zapisujemy się do jednego z planów subskrypcji na tej stronie. Od razu po dokonaniu wpłaty dostaniemy obecnie reklamowany pakiet gier. W cenie subskrypcji czekają na użytkowników także poboczne benefity. Można wspomnieć o 20% rabacie na zakupy w sklepie HB i nielimitowanym dostępie do biblioteki darmowych gier Humble Trove (ponad 90 tytułów).



Przykładowe bezpłatne gry z Humble Trove:

Getting Over It with Bennett Foddy, Trine Enchanted Edition, Broken Sword 5 – the Serpent’s Curse, The Flame in the Flood, Blackguards, Tacoma, Chaos on Deponia, Anna’s Quest





Osobiście nie polecam wykupować Humble Choice na cały rok, a co miesiąc sprawdzać, co nowego trafia do nowej paczki. Dzięki temu kupimy tylko gry, które w większości nas interesują. Trzeba tylko pamiętać o tym, by za każdym razem, gdy nie będziemy zainteresowani, zapauzować swoją subskrypcję. W przeciwnym razie pieniądze zostaną pobrane automatycznie tydzień przed ujawnieniem kolejnego pakietu gier.

Mam nadzieję, że powyższa lektura pozwoli Wam wybrać najlepszą usługę dopasowaną do Waszych potrzeb i pojemności portfela. Bo jak sami widzicie nie ma jednej sprawdzonej metody na granie. Mimo wszystko opisane abonamenty łączy wspólna idea. W obliczu drogich premier lepiej mieć dostęp do wielu tytułów za grosze niż 1 na własność za kilkaset złotych. Dajcie znać, jaki abonament okazał się dla Was idealny…

