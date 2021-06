Rozkład zajęć dla graczy w tym tygodniu jest prosty. Pojawią się nowe premiery gier na czerwiec 2021, które koniecznie trzeba sprawdzić.

Czerwiec pod kątem nowych gier zaliczymy chyba do udanych, prawda? W naszym zestawieniu miesiąca było w czym wybierać. A jeszcze kilka świeżych premier przed nami. Jeśli wszystkie osiągnięcia w „starociach” macie już odblokowane, to rzućcie okiem na TOP 5 nadchodzących nowości.

Premiery gier czerwiec 2021 – przegląd tygodnia

1. Curved Space

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 29 czerwca

Producent: Only By Midnight

Wydawca: Maximus Games

Kosmos, pokręcone lokacje i w samym centrum gracz w malutkim stateczku, próbujący przetrwać hordy galaktycznych pająków. To raczej jedna z tych gier bez pompy, ale do relaksu w sam raz. Curved Space idealizuje prostą rozgrywkę ku chwale gatunku shoot’em up, dodając od siebie kilka ciekawych pomysłów, jak choćby powyginaną powierzchnię aren i działanie grawitacji, które modyfikuje tor lotu pocisków.

2.Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 29 czerwca

Producent: DotEmu

Wydawca: Lucasfilm Ltd.

Macie słabość do starszych gier, ale takich naprawdę starych z poprzedniego wieku? Jeśli tak, to polecam zapoznać się z reedycją dwóch gier akcji zrealizowanych w trybie 2D. Nie oczekujcie tylko zbyt wiele, bo to wyłącznie lekkie odświeżenie, bez zmian w oprawie graficznej, acz dostosowane do wyższych rozdzielczości obrazu. Oryginalny charakter twórcy zachowali także w kontekście scenariusza gier – mamy ochraniać sąsiadów przed najróżniejszymi potworami. W pojedynkę lub z drugą osobą wyczyścimy lokacje z mumii, wampirów czy zombie, korzystając z bogatego arsenału broni.

3. GreedFall

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 30 czerwca

Producent: Spiders

Wydawca: Focus Home Interactive

Deweloperzy ze studia Spiders obiecali aktualizację next-gen dla Greedfall i słowa dotrzymują. Na PS5 i XSX odpalimy podrasowanego RPG-a w natywnej rozdzielczości 4K i w 60 kl/s. Tekstury postaci i otoczenia będą znacznie ostrzejsze, a gra zyska nowe efekty graficzne. Zmieni się szybkość loadingów, dzięki wykorzystaniu szybkich dysków SSD. Dodatkowo w wersji Gold Edition znajdziemy fabularne rozszerzenie The De Vespe Conspiracy, które wprowadzi nową lokację, misje, NPC-ów, ekwipunek oraz przeciwników.

4. Old World

Platformy: PC – Epic Store

Data premiery: 1 lipca

Producent: Mohawk Games

Wydawca: Mohawk Games

Fani turówek 4X muszą zacząć myśleć o zorganizowaniu sobie urlopu na granie. Nadchodzi bowiem Old World, inspirowany m.in. serią Civilization. W ramach rozgrywki stworzymy własne imperium na bazie 7 dostępnych dynastii. Kluczowe dla przetrwania i pokonania konkurencji będzie realizacja 10 specjalnych zadań, tzw. Ambicji – będą podlegać celom ekonomicznym, poszerzania granic państwa czy też warunkom dyplomacji. Co brzmi bardzo zachęcająco, zadania są generowane losowo, nadto na ich przydział mają wpływ osobowość władcy i rozwój wydarzeń.

5. The Fermi Paradox

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 1 lipca (wczesny dostęp)

Producent: Anomaly Games

Wydawca: Anomaly Games

Ostatnia pozycja na naszej liście premier, tak jak poprzednia, należy do gatunku gier strategicznych. Tym razem jednak będzie więcej czytania i analizowania danych. W The Fermi Paradox mamy zarządzać 10 cywilizacjami, mierząc się z różnymi wydarzeniami w obrębie danej planety i całej galaktyki. Wybory gracza kształtują ich rozwój na przestrzeni milionów lat i prowadzą do określonych konsekwencji. Podobno grę będzie można przejść kilka razy bez obaw o powtarzalność historii.