Premiery gier – 16-22 listopada

Już w tym tygodniu będziemy celebrować polską premierę PS5. Nowa konsola zaliczy mocny start z gorącymi hitami.

Fani PC i Xbox nie powinni nastawiać się na wielkie premiery gier w kolejnych kilku dniach. Ten tydzień jest zarezerwowany dla osób, którym udało się zaklepać PS5. Czy warto było zrobić pre-order? Jeśli spojrzeć na listę gier na wyłączność Sony to raczej tak. Rzućcie okiem na to, co będzie można odpalić na next-genie już od pierwszego dnia.

Mortal Kombat Ultimate 11 (17 listopada)

Platforma: PC, XONE, PS4, PS5, XSX

Wraz z premierą kompletnego wydania Ultimate rozpocznie się nowy rozdział dla fanów MK 11. W końcu gracze Xbox oraz PlayStation będą mogli rywalizować między sobą dzięki cross-play i cross-gen. W tym czasie dołączą do gry także 3 nowe postacie: Rain, Mileena, Rambo. Deweloperzy zaprezentowali już w osobnych zapowiedziach ich style walki oraz brutalne ciosy, i mam wrażenie, że szykuje się najlepszy Kombat Pack od czasu debiutu gry.

Demon’s Souls (19 listopada)

Platforma: PS5

Pierwsze recenzje Demon’s Souls Remake spływają już z zachodnich redakcji i wygląda na to, że mamy przed sobą najlepszy tytuł startowy PS5. Protoplasta gatunku soulslike według niektórych otrzymał jeden z najlepszych remaków na świecie. Olśniewa rewelacyjną oprawą graficzną i pozwala poczuć dawny klimat gry, który dosłownie pochłania aż po kultowy napis YOU DIED.

Astro’s Playroom (19 listopada)

Platforma: PS5

Astro’s Playroom nie zapisze się w historii jako gra przełomowa, ot przyjemna platformówka 3D z wieloma łamigłówkami. Jednak nie to było jej celem. Ma pokazać graczom możliwości pada DualSense, który oferuje nowy system wibracji i interesujący tryb pracy triggerów. Dzięki tym funkcjom zwiększy się immersja na płaszczyźnie odczuwania środowiska gry i reakcji pada na siłę/naciąg obiektów otoczenia (sprężyny, zapadnie).

Poker Club (19 listopada)

Platforma: PC, XONE, PS4 PS5, XSX

Fani rozgrywek karcianych w odmianie Texas Hold’em nie będą już musieli korzystać z popularnych poker roomów, by ćwiczyć swoje umiejętności. W listopadzie pojawi się nowy symulator pokera z wieloma trybami turniejów – turbo, Sit’Go, bounty lub superturbo. Wirtualne żetony zgarniemy grając zarówno solo z AI lub żywymi graczami w prywatnych i wieloosobowych turniejach sieciowych.

Spider-Man Miles Morales (19 listopada)

Platforma: PS5

Nowy Spider-Man miał już swoją premierę na PS4, ale to na wersji PS5 ma działać i wyglądać najlepiej. Czy możemy liczyć na jakieś zmiany względem poprzedniej odsłony? No żeby tylko… Nowością jest inny bohater zakładający strój pajączka, Miles Morales. Druga sprawa to przeciwnicy, odbiegający od klasycznych przestępców z pistoletami. I wreszcie Manhattan w zimowej szacie, który mimo podobnego projektu w chłodniejszych barwach prezentuje się znacznie lepiej.

