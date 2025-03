Już zaraz, za raptem trzy dni, czyli 27 marca 2025 roku, odbędzie się premiera wyczekiwanej gry Atomfall. Jest to nowa i zarazem dość ambitna produkcja od studia Rebellion. Zespół zasłynął w przeszłości przede wszystkim z serii Sniper Elite. Jeżeli więc należycie do graczy, którzy chcieliby tytuł zakupić jeszcze przed jego debiutem, mamy dla Was dobrą wiadomość. Możecie to zrobić i dodatkowo zapłacić mniej!

Atomfall – gdzie kupić grę taniej przed premierą?

Na platformie Steam produkcja jest aktualnie dostępna w przedsprzedaży w cenie 231,99 złotych. Gra w wersji Deluxe Edition kosztuje tam natomiast aż 324,99 złotych. Nie da się ukryć, że dla znaczącej większości graczy są to dość wysokie kwoty. Z pomocą przychodzi jednak sklep Instant Gaming, gdzie tytuł jest aktualnie dostępny w promocji – zarówno w edycji standardowej, jak również w edycji Deluxe.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że Deluxe Edition zapewnia wcześniejszy dostęp do produkcji. Dzięki tej wersji możecie zacząć grę już dzisiaj! To świetna okazja, aby zapoznać się z tytułem od razu.

Przypomnijmy, że gra zabierze nas do Wielkiej Brytanii do lat 60. XX wieku. Produkcja nawiązuje bowiem do katastrofy nuklearnej z 1957 roku wywołanej przez pożar w Windscale. W wyniku tragedii powstała strefa kwarantanny. Przez pięć lat od pożaru znajdująca się w pobliżu wioska Seascale bardzo się zmieniła, a lokalna społeczność zaczęła łączyć się w mniejsze frakcje, które toczą między sobą konflikty. Głównym zadaniem gracza jest natomiast rozwiązanie zagadki stojącej za tymi wszystkimi wydarzeniami.

Atomfall zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: Instant Gaming