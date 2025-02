Masz PS5? To szykuj się na kwiecień – będzie wyjątkowy

Kwiecień ważnym miesiącem dla PS5

Ciężko traktować poważnie niektóre internetowe plotki i domysły. Co innego, gdy tajemnicze wpisy publikuje taka postać, jak Tom Warren. Branżowy dziennikarz i insider ma dostęp do wielu sprawdzonych informacji i sam niejednokrotnie dzielił się poszlakami czy doniesieniami na temat nadchodzących premier gier czy sprzętów. Również i tym razem opublikował coś, co skłania do refleksji.

Na platformie Blue Sky pojawił się jego wpis, w którym napisał „Kwiecień będzie dobrym miesiącem dla posiadaczy PS5„. Co to oznacza? Oczywiście z posta nie wynika nic konkretnego, jednak to oczywiste, że może chodzić o wyczekiwane ogłoszenia czy po prostu coś nowego, co z pewnością ucieszy posiadaczy konsol Sony.

Od razu pojawiły się głosy, jakoby miało dojść do zapowiedzi gry na wyłączność, a może nawet i premiery. Możliwe, że „dobry kwiecień” łączy się niejako z zapowiedzianym na dzisiaj State of Play. Impreza ma trwać 40 minut, a w jej trakcie będziemy mogli zobaczyć kilka nowości zmierzających na PlayStation. Co powiecie na… powrót God of War? Kto wie — może właśnie dziś dowiemy się więcej na temat serii. Tej lub którejkolwiek, na która liczymy.

Źródło: gamerant.com