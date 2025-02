Xbox Game Pass z wielkim hitem Activision? O te Call of Duty gracze prosili od dawna

Wiele osób zarzuca Activision, że nie spieszy się z dodawaniem kolejnych swoich gier do abonamentu Xbox Game Pass. Choć tempo raczej nie ulegnie zmianie, to już niedługo do biblioteki może dołączyć nowy tytuł. I to nie byle jaki, bo mowa o jednej z najlepszych odsłon w historii serii Call of Duty.

Zakup abonamentu Microsoftu to żadne wyzwanie — tym bardziej, gdy mamy dostęp do świetnych ofert. Korzystając z poniższych linków będziecie mogli kupić go znacznie taniej.

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Co najważniejsze, wszystkie oferty bezproblemowo aktywujecie na terenie Polski. Wystarczy wpisać kod w odpowiednim miejscu na swoim koncie na PC lub konsoli Xbox.

Xbox Game Pass otrzyma wielki hit Activision?

Wielce prawdopodobne, że na kolejne Call of Duty w Xbox Game Pass nie będziemy musieli długo czekać. Jak donosi redakcja serwisu XboxEra, już niedługo do biblioteki usługi ma dołączyć legendarna część cyklu. Już w marcu lub kwietniu ma zostać dodane Call of Duty: Modern Warfare 2. Chodzi o tę oryginalną odsłonę z 2009 roku.

Artykuł bazuje swoje informacje na doniesieniach użytkownika extas1s z portalu X. Ten wcześniej sugerował pojawienie się w abonamencie również Singularity i Call of Duty: World at War, które również mają zadebiutować w abonamencie w tym roku:

👀🔥 SPOTED 👓



Call of Duty: World at War se agregó a Microsoft Store para PC, y según la ficha no admite logros.



De acuerdo a mis fuentes tengo entendido que estará disponible en Game Pass en torno al mes de Mayo, mismo mes en el que debería llegar Singularity. pic.twitter.com/VnXT4vG1y5 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) December 23, 2024

Zobacz też: Forza Horizon 5 na PS5? Debiut bliski, a twórcy mają do was ważne pytanie

Nie wiemy jednak, na którą wersję gry miałoby zdecydować się Activision. Oryginalne Modern Warfare 2 otrzymało po latach remaster, który oferował odświeżoną kampanię — bez trybu multiplayer. Opcji jest zatem kilka. Możemy otrzymać zwykłą wersję gry, remaster bez rozgrywki sieciowej, lub remaster z uruchomioną rozgrywką online. Ta ostatnia opcja to coś, na co czekam najbardziej!

Pora rozruszać nieco ten abonament. Zakup Activision przez Microsoft zwiastował lawinę nowych gier, a na razie pojawiło się ich relatywnie niewiele…

Źródło: xboxera.com