Polskie Sielnt Hill? Rodzimy horror z akcją w... bloku z wielkiej płyty

Jak mogłoby wyglądać polskie Silent Hill? Może jakieś górskie miasteczko spowite mgłą, albo wieś gdzieś na końcu świata, gdzie nawet PKS nie dojeżdża? Otóż nie. Pewien rodzimy twórca postanowił znaleźć odpowiedź na to pytanie, tworząc klimatyczny horror osadzony w realiach Polski z lat 90. ubiegłego wieku. Co ciekawe, akcja gry dzieje się w… bloku.

Blok, lata 90. i polskie Silent Hill

BLOK – budynek wielorodzinny, jakich wiele w polskich miastach, a także… horror psychologiczny, osadzony w latach 90. ubiegłego wieku. Taki tytuł bowiem nosi nadchodząca polska gra, za którą odpowiada pewien bardzo interesujący deweloper znad Wisły. Jak sam przyznaje, gra przeniesie nas w czasie do minionych realiów, jednak z odpowiednio solidną dawką strachu, grozy i tajemnicy.

Niektórzy określają grę BLOK mianem polskiego Silent Hill. Czy nowa gra osiągnie taki sukces jak japońska marka to nie wiemy, ale na pewno ma szansę namieszać na polskim rynku.

Autor gry jest osobą aktywną w sieci i możecie go nawet złapać np. na Reddicie. To właśnie tam chętnie dzieli się najnowszymi informacjami na temat swojej produkcji. Kto wie, może nawet zdoła odpowiedzieć na jakieś wasze pytania. Znajdziecie go np. w poniższym wątku.

Co wiemy o grze? Na pewno nic a nic na temat daty premiery. Twórca podkreśla, że czeka go sporo roboty przed wyczekiwanym debiutem, a ten na razie jest planowany wyłącznie na PC.

