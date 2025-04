Oferty dnia na Steam. Docenione tytuły w niższych cenach

Zgodnie z tradycją, na platformie Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. Dziś możemy liczyć na pięć przecenionych tytułów, z czego każdy posiada naprawdę solidne recenzje. Najwyższy rabat sięga 80%, najniższy zaś 35%. Na liście znajdziemy między innymi polską produkcję RoboCop: Rogue City.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia definitywnie warto sprawdzić wspomniane RoboCop: Rogue City. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, za której stworzenie odpowiada polskie studio Teyon, które w swoim portfolio ma między innymi Terminator: Resistance. W grze przenosimy się do retrofuturystycznej wersji Detroit. Przestępczość znacząco wzrasta, zaś władze przestają sobie radzić z obecną sytuacją, czego wynikiem jest tytułowy RoboCop. Czy raczej sierżant Alex Murphy, który po śmiertelnym wypadku został przywrócony do życia jako cyborg. Naszym zadaniem jest natomiast walka z przestępcami oraz wypełnianie misji.

Ciekawie prezentuje się również The Entropy Centre, czyli pierwszoosobowa przygodówka akcji z zagadkami logicznymi i nie tylko. Tajemnicza katastrofa sprawiła, że Ziemia stoi w płomieniach. Gracz wciela się w Arię, która budzi się w opuszczonym Centrum Entropii jako ostatnia ocalała. Naszym zadaniem jest dostanie się do samego rdzenia Centrum, rozwiązując po drodze różnego rodzaju zagadki. Generujemy bowiem w ten sposób energię zasilającą ASTRĘ, czyli pistolet napędzany sztuczną inteligencją, który w tej wyprawie nam towarzyszy i potrafi cofać obiekty w czasie. A do tego jest całkiem rozmowny.

Źródło: Steam