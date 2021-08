Nowe Pokemony wyglądają jak Zelda Breath of the Wild. Ewolucja poprzez krok w tył

Do wszystkich fanów Pokemonów! Nowe informacje na temat Pokemon: Legends Arceus już tu są. Zapowiada się, że Game Freak nareszcie zmieni formę tej kultowej serii.

O Legends Arceus wiadomo już od dłuższego czasu. Według wielu gra prezentuje się na połączenie Pokemonów i z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zobaczcie sami i oceńcie, czy rzeczywiście tak jest.

Pokemon Legends: Arceus – najważniejsze informacje:

Rozgrywka ma miejsce na wiele lat przed Pokemon Diamond i Pearl w regionie Sinnoh. W LA Sinnoh jednak funkcjonuje pod nazwą Hisui i znacznie różni się od czasów znanych z wcześniejszych gier z czwartej generacji.

Gameplay polega bardziej na eksploracji i wypełnianiu misji. Głównym celem jest stworzenie Pokedexa, a nie uzbieranie wszystkich Pokemonów.

Bez nowych starterów. Tym razem jako pierwszego Pokemona będzie można zdobyć Oshawotta, Cyndaquila lub Rowletta.

Walka nie zawsze będzie konieczna, by złapać stworka. Wiele potworków charakteryzuje się odmiennym zachowaniem, przez co należy dobrać odpowiednią strategie przed próbą schwytania.

Zmieniono w pewnym stopniu system walki turowej. Dobór liczby tur zależy teraz od szybkości Pokemonów. Niektóre ataki mają dwa tryby, które mogą namieszać w kolejności ruchów. Jeden z nich ma sporą szansę na zadanie silniejszych obrażeń, a drugi może zwiększyć statystykę Speed podczas bitwy.

Nie każdy Pokemon będzie chętny do walki. Gracze natrafią na przyjazne i agresywne gatunki.

W Hisui z jakiegoś niewyjaśnionego powodu mogą się zdarzyć „złe Pokemony” z czerwonymi, świecącymi oczami. Jednym z zadań gracza będzie je zwalczać poprzez ich złapanie. Ten proces powinien przywrócić je do normalności.

Brak trybu competetive.

I w tej odsłonie nie zabraknie regionalnych wariantów Pokemonów. Na ten moment wiadomo o 4:

Wyrdeer – ewolucja Stantlera – Normal/Psychic

Basculegion – ewolucja Basculina – Water/Ghost

Hisuian Braviary – ewolucja Ruffleta – Psychic/Flying

Hisuian Growlithe – pierwsze stadium – Fire/Rock

Co ciekawe, 3 pierwsze z wymienionych wyżej Pokemonów posłużą graczom do podróży, odpowiednio po lądzie, w wodzie i w powietrzu.

Premiera Pokemon: Legends Arceus zapowiedziana jest na 28 stycznia 2022 roku jedynie na konsolę Nintendo Switch. Od dziś możliwe jest złożenie pre-orderu gry w Nintendo eShop.