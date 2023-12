Było Spotify, PlayStation czy Xbox. Teraz czas na Steam, czyli największą platformę dla graczy na komputerach. Valve udostępniło nam wczoraj możliwość sprawdzenia swojego własnego podsumowania roku, w którym każdy gracz sprawdzi, jakie tytuły przyciągnęły go na najwięcej godzin. Jesteście ciekawi, jak wyglądają wasze statystyki?

Podsumowanie Steam 2023 już dostępne dla wszystkich

Uwielbiam roczne podsumowania w różnych usługach i na poszczególnych platformach. Spotify Wrapped wyczekuję na długo przed oficjalnym pojawieniem, cieszyły mnie również statystyki z PlayStation czy Xbox. Teraz nadszedł jednak czas na Steam, czyli zestawienie tego, co cieszyło moją (i waszą) pecetową duszę w powoli mijającym roku. Chcecie je sprawdzić? Nic prostszego — wystarczy wejść na stronę platformy, lub zalogować się do aplikacji, nawet na smartfonie.

Po zalogowaniu waszym oczom ukaże się baner, w który możecie kliknąć. Zostaniecie przeniesieni do podsumowania waszego konta. Trzeba przyznać, że tegoroczne statystyki zostały zaprezentowane naprawdę ciekawie. Główną atrakcję stanowi 5 naszych najpopularniejszych gier. Dowiemy się o liczbie zdobytych osiągnięć, porównamy je ze średnią społeczności czy sprawdzimy, w które miesiące dane gry zajmowały nam najwięcej czasu. U mnie w okresach jesienno-zimowych króluje Call of Duty. Przypomniałem też sobie letnie sesje z Elden Ring (średnio udane).

W podsumowaniu znajdziemy też informacje nie tyle dotyczące gier, co choćby naszych znajomych, zdobytych odznak i wielu innych. To zasadniczo zebranie wszystkiego, co zrobiliśmy na popularnej platformie w tym roku. Na koniec pozostaje podzielić się swoją grafiką ze znajomymi.

Przypominamy, że od niedawna dostępne jest również swoiste „wrapped” dla posiadaczy konsol PlayStation i Xbox. W przypadku Microsoftu też brany pod uwagę jest pecet, oczywiście w gamepassowym wydaniu. Jeżeli jesteście ciekawi, to tekst na ten temat znajdziecie w tym miejscu.