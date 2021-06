PlayWay prezentuje MMO o wilku. Zobaczcie trailer z hipopotamem

Polski wydawca ma kolejny pomysł na produkcję o niecodziennej tematyce. Tym razem to gra MMO The Wolf.

PlayWay słynie z niekonwencjonalnych projektów, z czego większość kończy się wyłącznie na etapie planowania. Kolejną z koncepcji, którą rodzime studio przedstawia graczom, jest The Wolf – gra online, w której wcielimy się w postać wilka.

Jak pokazuje krótki, aczkolwiek treściwy trailer, zaczniemy od stworzenia bohatera. Wybierzemy jego imię, płeć, wygląd i specjalne zdolności. Postać będzie można rozwijać – wideo prezentuje drzewko umiejętności. Natomiast rozgrywka ma polegać na bieganiu po dzikich terenach, wchodzeniu w interakcje z innymi graczami i walce z kimś większym od nas – jak na przykład hipopotamem, słoniem czy żubrem.

Sęk w tym, że nie wygląda to na razie dobrze. Hasło „wchodzenie w interakcje z innymi” zostało przez twórców zrozumiane chyba zbyt dosłownie. W pewnym momencie widzimy bowiem, jak trzy czy cztery postacie przenikają przez siebie. Oprawa wideo i animacje prezentują się trochę przestarzale, ale chyba nie ma co marudzić na zaś – w końcu to tylko projekt.

The Wolf ma zadebiutować wyłącznie na pecetach. Daty premiery nie ujawniono. Jeśli jesteście fanami wilków, możecie dodać produkcję do swojej listy życzeń na Steamie.