PlayStation ma niespodzianki na ten rok. Powrót kolejnego klasyka podobno w drodze

Ktoś nie dochował pewnych tajemnic PlayStation. W irlandzkim radiu pojawił się wywiad, w którym ujawniono ciekawe wieści z obozu wydawcy.

Osoba udzielająca wywiadu jest muzykiem współpracującym z Michaelem McGlynn. Artysta ten pracował przy udźwiękowieniu takich hitów jak Diablo III i Xenoblade Chronicles 2, więc mowa o uznanym kompozytorze.

Według osoby udzielającej wywiadu, Sony ma zapowiedzieć w Boże Narodzenie remake nowej gry. Tytuł ten zawiera irlandzką muzykę i rzekomo posiada też niemały budżet.

Michael McGlynn skontaktował się z nami i pisaliśmy muzykę do remake’u gry na Playstation, on napisał wiele tekstów do różnych gier, które były bardzo znane. Powiedział ”słuchaj, to jest język irlandzki i tego właśnie szukają (…). Przez wieki nie wolno mi było wiedzieć… nie wiesz, do czego piszesz, bo to wszystko jest nieujawnione (…). Tak naprawdę nazwa gry zostanie ogłoszona w Boże Narodzenie. Słyszałem o tym teraz i potwierdziłem, że jest to duża gra, co jest świetne!

– powiedziała osoba udzielająca wywiadu w radiu WLR FM

Transkrypcja dzięki Reddit