Mało Wam zapowiedzi nowych gier PlayStation? Jeszcze w tym roku możemy ujrzeć kolejne

Informator donosi, że Sony ma szykować jeszcze jeden pokaz nowych gier, nazwany PlayStation Experience. Miałby on odbyć się jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Źródłem przecieku jest insider Air_Radiant, który ujawnił przejęcie studia Housemarque przez Sony jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem tej wieści. Ma on na swoim koncie też ujawnienie daty i nazwy ostatniego pokazu Sony na chwilę przed jego ogłoszeniem.

Dodatkowo w zeszłym tygodniu insider poinformował, że PlayStation stworzyło nowe, japońskie studio, w którego skład wchodzą deweloperzy z między innymi Capcom i Square Enix.

Japoński zespół ma zostać ujawniony właśnie na wspomnianym pokazie Sony. Dodatkowo ujrzelibyśmy pełną prezentację PS VR 2 wraz z grami oraz wiele innych tytułów ekskluzywnych. W kwestii gier na VR, informator wspomina o sequelu Astro Bot: Rescue Mission oraz reboocie serii Wipeout. Co więcej, mamy rzekomo ujrzeć pewną grę, o której plotkuje się od bardzo dawna. Nie poznaliśmy jej tytułu.

Źródło przecieku jest umiarkowanie wiarygodne. Choć informator na razie potwierdził kilka istotnych informacji, zajmuje się tym od niedawna. Ciężko więc w pełni zweryfikować jego wiarygodność i na jego doniesienia należy patrzeć z przymrużeniem oka.

Niemniej kolejny pokaz PlayStation w tym roku zdaje się być bardzo prawdopodobny. Na wrześniowej prezentacji zabrakło paru istotnych gier, które zdawały się być wręcz pewnikami. Tą najważniejszą jest chyba sieciowa produkcja The Last of Us. Warto też przypomnieć, że Sony sugerowało, że jeszcze w tym roku pokaże nam coś związanego z PS VR 2. Nowy pokaz w ciągu najbliższych miesięcy nie brzmi więc nieprawdopodobnie.