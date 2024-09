Ponad 1300 gier niebawem trafi na PlayStation. Nowa usługa startuje

Sony na razie nie wydaje zbyt wielu gier (z wyjątkami), a do tego większość premier first-party to duże tytuły AAA. Co z tymi graczami, którzy cenią sobie klasykę i czasami lubią pograć w coś retro? Oni też niebawem dostaną coś specjalnego.

PlayStation z wielkim startem nowej usługi

Nie ma co narzekać – jak donosi serwis GameRant, niebawem gracze na konsolach PS4 i PS5 będą mogli wykupić dostęp do streamingowej usługi gier retro. Antstream Arcade to prawdziwa skarbnica klasyki, zawierająca kultowe tytuły z urządzeń takich jak ZX Spectrum, Commodore 64, Atari czy automatów. Start nowej usługi zaplanowano na 6 września 2024 roku, czyli dosłownie za kilka dni! Do tej pory możliwość korzystania z dobrodziejstwa abonamentu zarezerwowana była wyłącznie dla graczy PC i Xbox.

Fani kultowych tytułów mają na co czekać, bo łącznie mówimy o bibliotece ponad 1300 gier! Warto przy tym pamiętać, że dostęp do niektórych pozycji może się zmieniać. Ponadto jest to usługa streamingowa, czyli z jednej strony nie ma mowy o problemach z kompatybilnością, ale z drugiej – potrzeba mocnego internetu. No i cena jest dość wysoka. Nie znamy dokładnego przelicznika, ale za granicą trzeba za dostęp zapłacić 39,99 USD za rok (154,99 zł) albo 99,99 USD za dostęp na całe życie (387,53 zł). Możemy jednak spodziewać się wyższych cen, patrząc na abonament w wersji Xbox. Tam rok kosztuje 214,99 zł, a dostęp na zawsze aż 552,49 zł.

Aby jednak nikomu się nie znudziło, twórcy usługi przygotowali szereg dodatkowych atrakcji. Prócz zwyczajnego dostępu do gier, możliwe będzie mierzenie się z innymi graczami na wirtualnych tablicach wyników. Każdy gracz podejmie nowe wyzwania, a część pozycji zaoferuje tryb rozgrywki kanapowej.

Więcej informacji i wyszczególnienie dostępnych tytułów znajdziecie na oficjalnej stronie Antstream Arcade.

Źródło: Game Rant