Zgarnijcie 400 zł do PS Store dzięki PlayStation Trophy Challenge

PlayStation Trophy Challenge to konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zobaczcie co możemy zyskać zdobywając trofea.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie PlayStation Trophy Challenge jest zdobycie co najmniej 15 trofeów, z dwóch gier z oferty PlayStation Plus na kwiecień, bądź też z produkcji udostępnionych w ramach akcji Play at Home.

Poniżej przedstawiamy tytuły, które umożliwiają zdobycie nagród:

Produkcje w ramach PS PLUS:

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Gry w ramach Play At Home:

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Resscue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Ratchet and Clank 2016

Horizon Zero Dawn

Warunki konkursu PlayStation Trophy Challenge

Postawienie na ogólnodostępne tytuły przez Sony, związane jest z tym, że firma nie zamierza wykluczać żadnych graczy biorących udział w konkursie. Świetną informacją jest również fakt, iż nagrody został przewidziane dla wszystkich.

Każda osoba, która ukończy Trophy Challenge w kwietniu, otrzyma ekskluzywną nagrodę dostępną wyłącznie w ramach konkursu. Zdobywając co najmniej 15 trofeów w wymienionych wyżej grach, użytkownik będzie mógł pobrać z PlayStation Store paczkę wyjątkowych awatarów. Oprócz pakietu awatarów każdy, kto uczestniczył w wyzwaniu, może wziąć udział w głównym konkursie. To wyjątkowa szansa na zdobycie jednego z pięciu zestawów doładowań do PlayStation Store o łącznej wartości 400zł! – PlayStation Polska.

Wziąć udział w PlayStation Trophy Challenge, będziecie mogli do dnia 3 maja bieżącego roku. Macie pytania dotyczącego akcji? Wszelkiego rodzaju wskazówki znajdziecie na oficjalnej stronie Sony (link tutaj). Z działu FAQ dowiecie się m.in. co zrobić jeśli Wasze trofea nie są wyświetlane lub w jaki sposób sprawdzić, że wygraliście.

Firma Sony stara się przekonać wszystkich graczy do wspólnej zabawy:

Zaczynajmy! Pobierz najnowsze gry PS Plus w PlayStation Store i I gry z kategorii Play At Home i rozpocznijm Trophy Challenge. W sumie do zdobycia jest 15 trofeów. To nie jest dla ciebie problem, prawda? Więc weź pada i chodźmy! Jeśli ukończysz wyzwanie, możesz spodziewać się natychmiastowej wygranej i możliwości zdobycia nagrody głównej czyli doładowania do PlayStation Store. Wyłonimy aż 5 zwycięzców!



Warto wspomnieć, że na łamach naszego portalu pisaliśmy już o PS Plus Trophy Challenge w marcu (zobacz więcej). Wówczas zdobycie 15 trofeów, umożliwiało wejście w posiadanie konsoli PlayStation 5. Zamierzacie spróbować swoich sił, by zyskać 400 zł do wykorzystania w PS Store? A może już wiecie na co przeznaczylibyście wygraną.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.