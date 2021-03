Wygraj w PS Plus Trophy Challenge i zdobądź PS5!

PS Plus Trophy Challenge to nowy konkurs przygotowany przez Sony. Warto wziąć w nim udział, gdyż główną nagrodą jest konsola PS5.

Jeśli zdobędziecie 15 trofeów w wybranych tytułach, będziecie mogli wejść w posiadanie PlayStation 5. Aby dołączyć do wyzwania należy zalogować się na swoje konto PlayStation Network. Następnie zebrać co najmniej 15 trofeów w trzech określonych grach z PS Plus, w marcu 2021 roku ( w ten sposób zaliczycie wyzwanie). W nagrodę otrzymacie pakiet awatarów i weźmiecie udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest PS5. Wyzwanie PS Plus Trophy rozpoczęło się 2 marca 2021 i trwać będzie do 5 kwietnia bieżącego roku. Trofea będziecie mogli zbierać w grach: Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes i Farpoint (PSVR).

Warto zauważyć, iż bez PlayStation VR nie zagramy w Farpoint VR. Co więcej konkurs wymaga tego, by zdobyć nowe trofea. Jeśli macie już wymienione powyżej produkcje za sobą, to na pewno wygrana nie przyjdzie Wam aż tak łatwo.

Baw się przy grach z PS Plus i wygrywaj

Tytuły, które umożliwiają wzięcie udziału w wyzwaniu, to gry udostępnione w ramach marcowych darmówek z PS Plus (pisaliśmy o nich tutaj). Final Fantasy VII Remake to tytuł, który testowaliśmy na łamach naszego portalu (przeczytaj recenzję):

Final Fantasy VII Remake…hołd złożony dla jednej z najważniejszych gier, jakie kiedykolwiek zostały wydane…Nowy Final nie jest z całą pewnością doskonały, ale przemierzając steampunkowe ulice i odkrywając tajemnice miasta Midgar, towarzyszyła mi magia, którą pamiętam jeszcze z czasów młodzieńczych, podczas obcowania z oryginałem. Chociaż bohaterowie już nie przypominają zlepku pikseli, który znamy z dzieciństwa, to ich historia nadal chwyta za serce i nie pozwala przejść obojętnie obok losów dzielnych rebeliantów z Avalanche.

Remnant: From the Ashes to z kolei mroczna, brutalna i wymagająca produkcja, dedykowana fanom gatunku souls-like. Trafiamy w niej do postapokaliptycznego świata, by zmierzyć się z potworami. Zdobywając punkty doświadczenia i nowe zdolności, zwiększymy nasze szanse na przetrwanie. Farpoint (PSVR) natomiast to pierwszoosobowa strzelanina, za którą odpowiada studio Impulse Gear. Przyjdzie nam wcielić się w jednego z członków wyprawy kosmicznej, który zawalczy z niebezpiecznymi formami życia na tajemniczej planecie. Poza okularami wirtualnej rzeczywistości, w grze wykorzystacie również zestaw PS VR Aim Controller. Ten bezprzewodowy kontroler celowniczy nie jest jednak wymagany do zabawy.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.