Masz PS Plus? 400 zł do zgarnięcia, wystarczy pograć na PS4 lub PS5

Przypominamy o trwającym Trophy Challenge na konsolach PlayStation. Posiadacze PS4 i PS5 mają szansę zdobyć doładowania PS Store o wartości 400 zł. By to osiągnąć, należy zbierać odpowiednie osiągnięcia w grach. Uwaga, wydarzenie jest ograniczone czasowo.

My, gracze, kochamy gry, dlatego każdy z nas chce mieć możliwość ogrywania ich jak największej ilości. Właściciele konsol PS5 i PS4 mają szansę na zdobycie kolejnych tytułów. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Trophy Challenge, to pilnie przeczytajcie do końca ten artykuł.

Trophy Challenge to nic innego jak inicjatywa PlayStation, dzięki której gracze z całego świata próbują uzbierać specjalne osiągnięcia z gier otrzymywanych w abonamencie PS Plus lub w ramach akcji Play At Home. Po wykonaniu zadania, każdy ma szanse na wygranie doładowania funduszy na swoim koncie, dlatego naprawdę warto z tego skorzystać.

Jak wziąć udział w Trophy Challenge na PS5 i PS4

Aby wziąć udział w wydarzeniu, najpierw należy się zalogować do PlayStation Network i dołączyć do wyzwania. Następnym krokiem będzie zebranie 15 trofeów z kolekcji gier PlayStation Plus lub Play At Home. Jeżeli wykonamy zadanie, otrzymamy pakiet awatarów. Uwaga, tylko gry z poniższej listy pozwolą Wam ukończyć zadanie, dlatego zapoznajcie się z nią przed rozpoczęciem zabawy.

Gry biorące udział w Trophy Challenge:

Days Gone

Zombie Army

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Ratchet and Clank 2016

Horizon Zero Dawn

Dopiero po uzbieraniu 15 osiągnięć oznaczonych specjalnie przez PlayStation będziemy mogli wziąć udział w konkursie. Zostanie wylosowanych pięcioro zwycięzców, którzy otrzymają doładowania o wysokości 400 zł do wykorzystania w sklepie na konsolach PS4 i PS5. Spieszcie się, bo obecna edycja trwa jedynie do 3 maja 2021 roku.

Jeżeli będziecie mieli więcej pytań, warto odwiedzić sekcję FAQ na oficjalnej stronie Trophy Challenge.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.