Jakie gry zobaczymy na PlayStation State of Play? Sony pozostawiło wskazówki

Zbliżamy się do terminu nowego pokazu PlayStation State of Play. Wygląda na to, że Sony przypadkiem zasugerowało, co zobaczymy.

Wskazówki odkryli użytkownicy forum ResetEra. Zauważyli oni, że niektóre gry mają obecnie aktualizowane karty produktów na stronie Sony, a inne dopiero przy okazji ujawnienia pokazu otrzymały swoje strony.

Znalezionych produkcji nie ma zbyt wiele, ale za to są to większe gry. Oto tytuły, które być może zobaczymy na State of Play:

Final Fantasy XVI

Gotham Knights

The Lord of the Rings: Gollum

The Dark Pictures Anthology (najpewniej The Devil in Me)

Tchia

Voice of Cards

Powyższe produkcje otrzymały nowe strony u PlayStation. Wyjątkiem jest Voice of Cards, które doczekało się tylko aktualizacji swojej strony. Sugeruje to, że Sony zamierza je wkrótce zaprezentować, choć nie możemy być tego stuprocentowo pewni. To dość mocne, ale jednak tylko wskazówki. Niewykluczone, że ujrzymy kilka innych tytułów. Równie dobrze Sony może też pokazać tylko kilka gier z powyższej listy i coś zupełnie innego.

Powyższe tytuły pokrywają się za to z charakterem nadchodzącego State of Play. Potwierdzono, że na konferencji ujrzymy gry od zewnętrznych deweloperów, a nie samego Sony. Zobaczymy, czy omawiane typy się sprawdzą. Jeśli tak, czeka nas bardzo ciekawy pokaz.

Prezentacja State of Play odbędzie się 27 października o godzinie 23:00 czasu polskiego. Obejrzymy ją na Twitch oraz YouTube.