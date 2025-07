Ostatnia szansa na odebranie nagród za punkty. PlayStation wyłącza popularną funkcję

Program lojalnościowy PlayStation Stars zmierza ku końcowi, ale gracze mają jeszcze chwilę, by zdobyć ostatnie punkty. Choć nowych kampanii już praktycznie nie ma, kilka z nich wciąż działa i daje szansę na zdobycie zniżek do PS Store.

Sony oficjalnie ogłosiło, że tylko do 23 lipca członkowie programu będą mogli zdobywać punkty. Później nie będzie już możliwości ich dalszego naliczania. W ostatnich tygodniach użytkownicy zauważyli, że system nie zawsze poprawnie rejestruje aktywność i nie dodaje poziomów, mimo spełnienia warunków. Teraz już wiadomo, że to część wygaszania programu.

PlayStation Stars zostanie wyłączone

Na ten moment zdobywanie punktów możliwe jest tylko przez realizację resztek dostępnych kampanii lub zakupy w PS Store i to tylko, jeśli mamy aktywny abonament PS Plus. Jeżeli więc komuś brakuje niewielkiej liczby punktów do wymiany na doładowanie portfela PS Store, powinien działać teraz. Po 23 lipca punkty przestaną się naliczać, więc nie będzie możliwości ich uzupełnienia.

Na szczęście same punkty nie znikną od razu. Będzie można je wykorzystać aż do 2 listopada 2026 roku. To oznacza, że jeśli już uda się coś uzbierać, to nadal da się to zamienić na kupony zniżkowe. Inaczej wygląda sytuacja z cyfrowymi kolekcjami. Skoro cały system zostanie wyłączony, nie ma większego sensu inwestować w przedmioty, których i tak nie będzie gdzie podziwiać.

Sony nie podało dokładnych powodów zakończenia programu, ale jego wygaszanie było odczuwalne już od kilku miesięcy. Gracze, którzy dotąd korzystali z promocji PS Stars, powinni teraz dokładnie sprawdzić stan swoich punktów.

Źródło: PlayStationLifestyle