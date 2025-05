PlayStation Stars przechodzi na emeryturę. Koniec programu lojalnościowego Sony

Złe wieści dla wszystkich, którzy korzystali z programu lojalnościowego Stars od PlayStation. Przedstawiciele korporacji Sony opublikowali na blogu PlayStation wpis dotyczący wspomnianego programu. Wystartował on w Polsce w październiku 2022 roku i ostatecznie przechodzi teraz na emeryturę.

Sony kończy z programem lojalnościowym PlayStation Stars

Od dzisiaj, czyli 21 maja, nie można już zapisać się do programu w obecnej wersji. Członkowie, którzy zdecydują się zrezygnować z udziału, nie będą mogli ponownie do niego wrócić. Stracą też wszystkie zdobyte punkty. Program w obecnej formie będzie aktywny do 23 lipca 2025 roku (godz. 16:59 czasu polskiego) – do tego momentu wciąż można zdobywać punkty, poziomy i cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Dobra wiadomość jest taka, że to ostatnie pozostanie z Wami nawet po zakończeniu programu.

Całkowite zakończenie programu nastąpi 2 listopada 2026 roku – do tego czasu użytkownicy będą mogli wydawać zebrane punkty (o ile nie wygasną one wcześniej). Sony podkreśla jednak, że PlayStation Stars było tylko pierwszym krokiem w kierunku inwestycji w inicjatywy społecznościowe. Firma zamierza zebrać wszelkiego rodzaju dane oraz opinie użytkowników, aby, najprawdopodobniej, przygotować coś innego w przyszłości.

Źródło: PlayStation Blog