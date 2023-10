Aplikacja PlayStation Stars z ciekawą aktualizacją. Nowa funkcja dostępna

PlayStation Stars to specjalny program lojalnościowy od Sony, który umożliwia graczom zdobywanie różnych nagród w ramach comiesięcznych wyzwań. Z okazji październikowej aktualizacji, do specjalnej apki trafiła interesująca nowość. Choć nie chodzi tu jednak o integrację z PlayStation 5 – a przynajmniej jeszcze nie.

PlayStation Stars i mała, acz ważna aktualizacja

Co jest najważniejsze w apce lojalnościowej do zdobywania nagród w ramach regularnych wyzwań? Na pewno same wyzwania i nagrody, choć ciekawą i istotną rzeczą jest też łatwa nawigacja po menu. Wraz z październikową aktualizacją PlayStation Stars, apka od Sony uzyskała niewielką, choć bardzo przydatną nową funkcję. Ta zdecydowanie ułatwi wyszukiwanie wyzwań.

Chodzi o mały, lecz widoczny dopisek „New” przy świeżo dodanych wyzwaniach. Dzięki temu gracze od razu poznają, które nagrody są do zdobycia w ramach najnowszy wyzwań dołączonych do programu. Dotychczasowa metoda przeszukiwania wszystkich kafelków była zwyczajnie mało intuicyjna. Teraz nawigowanie jest o wiele prostsze, a gracze bez trudu poznają po tagu, które wyzwanie jest nowe, a które nie.

Czekamy na PS5!

Program lojalnościowy od Sony coraz częściej otrzymuje miłe i przydatne aktualizacje. Te może nie stanowią rewolucji w działaniu, ale w dużym stopniu przyspieszają proces korzystania z funkcji aplikacji. Czy to oznacza, że na horyzoncie szykuje się coś zupełnie nowego i dużego?

Gracze z pewnością czekają na synchronizację PS Stars z konsolą PlayStation 5. Jest już funkcja śledzenia kampanii na PS5, ale nadal brakuje np. jasnej informacji z poziomu menu, odnośnie do tego, co i w jaki sposób zdobędziemy podczas gry w poszczególne produkcje.