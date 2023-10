Miał być rynek gier-usług, wyjdzie najpewniej co innego. PlayStation cierpi na niekoniecznie spójną wizję, a pomysł z dostarczaniem gier sieciowych niekoniecznie pasuje deweloperom. Obecnie firma mierzy się z kłopotami, zwolnieniami i nie tylko. Co dalej z zapowiadanymi przez Sony projektami? Przyszłość może być nieciekawa.

PlayStation a gry-usługi od deweloperów

Jak miało być? PlayStation chciało wiązać przyszłość z grami-usługami, czyli produktami działającymi przez sieć. Do pracy mieli zostać zaprzęgnięci oczywiście deweloperzy ze studiów pracujących dla Sony. Wizja była taka, że znane marki otrzymają sieciowe gry w formie usług i stanie się to odpowiedzią na oczekiwania fanów. A jak jest?

Okazało się, że niezbyt kolorowo. Wizja roztaczana przez Sony to jedno, a chęć deweloperów do opracowywania takich projektów to zupełnie co innego. W związku z tym nie dziwi fakt, że w ostatnim czasie w świecie marki PlayStation obserwowaliśmy tak wiele zwolnień. Niedawno oberwało się sporej części zespołu Bungie, a to przecież nie wszystko.

Podobno zaczęło dochodzić do przypadków zmuszania twórców do podporządkowania się odgórnej decyzji o tworzeniu takich projektów. Sieciowe gry na lata nie były im jednak w smak, co zresztą nie do końca dziwi. Ostatecznie PlayStation zaczęło się powoli wycofywać z pomysłu. Firma chce nadal dostarczać uwielbianych przez graczy gier fabularnych z trybami dla jednego gracza. Usługi będą oczywiście nadal tworzone, jednak nie są one planowane jako główny cel rozwoju marki.

A wy, na które pozycje od Sony i deweloperów czekacie najbardziej? Niedawno premierę miał Spider-Man 2, a to przecież nie koniec zapowiadanych nowości.