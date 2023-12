Sony zachęca do sprawdzenia, „jakim graczem byłeś w 2023 roku”. Możemy zatem dowiedzieć się, przy których grach spędziliśmy najwięcej czasu oraz jaki był nasz „styl gry”. Zostaną do niego dobrane kolejne produkcje, dopasowane do naszych upodobań, w które jeszcze nie mieliśmy okazji pograć. Oprócz tego zliczone zostaną wszystkie zdobyte w tym roku trofea. Ponadto przekonamy się, czy częściej graliśmy w tytuły single bądź multiplayer. A co najważniejsze, oprócz fajnych statystyk otrzymamy dedykowany kod na odebranie nargody.

Kod na darmowy awatar w PS Store + przedmiot kolekcjonerski

Kto chce podsumować swój rok z PlayStation, powinien odwiedzić stronę PlayStation WrapUp. Po prostu klikamy w link, logujemy się na swoje konto PSN i przeglądamy kolejne slajdy z naszymi dokonaniami. Na koniec zobaczymy informację wraz z kodem, który możemy zrealizować w PS Store. Oprócz darmowego awatara „inspirowanego naszym stylem gry”, odblokujemy cyfrowy przedmiot kolekcjonerski PlayStation Stars. Będziemy mogli go zdobyć w terminie 1–3 dni po uzyskaniu awatara, później nagroda przepadnie.

Oprócz awatara, odblokujesz przedmiot kolekcjonerski PS Stars.

Kod na awatar zrealizujemy klasycznie w PlayStation Store, w tym samym miejscu gdzie realizujemy kody na gry zakupione cyfrowo.