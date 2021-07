Kącik kulinarny PlayStation: oto jak przygotować sznycel z Final Fantasy i inne potrawy

Tak, to nie żart. PlayStation Japan w ostatnim czasie publikuje na YouTube przepisy prosto z gier wideo. To niezwykle łatwe do przygotowania dania, które z odpowiednimi składnikami każdy bez wątpienia da radę powtórzyć.

Do tej pory na stronie wspomnianego kanału znalazły się aż 3 nagrania, dzięki którym poszerzycie swoje kulinarne umiejętności. Zaczniemy to zestawienie od dania niezwykle popularnego na polskich stołach. Oto sznycel z pieczonymi ziemniaczkami, którym nie pogardziłby sam Noct z Final Fantasy XV. Co prawda, jeżeli internetowy translator nie myli się, to do tego przepisu użyto mięsa z żurawia. Myślę jednak, że jakiekolwiek inne też powinno się nadać.

Idąc dalej, tym razem coś dla fanów owoców morza. Co powiecie na ryż z krewetkami i ostrygami? To danie pochodzi wprost ze świata Monster Huntera, który stał się szczególnie popularny w naszym kraju dzięki odsłonie o podtytule World. Ze względu na składniki, ten posiłek będzie należeć do nieco droższych, jednakże w mojej opinii naprawdę warto wydać te kilkanaście/kilkadziesiąt złotych. Eksperymentowanie z kuchnią z różnych zakątków świata na pewno sprawi, że niejednokrotnie będziecie mogli zabłysnąć w oczach innych osób.

Na sam koniec zobaczcie, jak przygotować specjalne omlety ze smażonym mięsem… krokodyla. Cóż, to danie będzie chyba najtrudniej powtórzyć ze względu na wymieniony przed momentem składnik. W związku z tym rekomenduję podobną podmiankę jak w przypadku wyżej wymienionego sznycla. W tym Fallout 4 to jednak mają dostatek.

