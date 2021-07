DualSense w formie subwoofera? Nie tak głupi pomysł jak mogłoby się wydawać

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Internautka podłączyła przewodem USB DualSense do PC i w ten sposób odkryła jego nietypowe zastosowanie. Podpowiadamy również, jaki można zrobić użytek z tej ciekawostki.

Amanda Roses wykorzystała kontroler od PS5, aby ten wibrował do niskich tonów w tle grającego z komputera audio. Zobaczcie sami, jak łatwo coś takiego powtórzyć:

Oczywiście jakość generowanych w ten sposób dźwięków nie powala, a nawet można mówić o niezwykle tragicznym efekcie. Mimo to, możemy tutaj mówić o podwójnej ciekawostce. Zapytacie pewnie „Dlaczego?”, a ja już spieszę z odpowiedzią.

DualSense podłączony do PC jest przez niego widziany również jako osobna, wirtualna karta dźwiękowa. Wiem, że to może zabrzmieć na ekstremalnie masochistyczny pomysł, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z tego pada jako właśnie awaryjnej, wirtualnej karty dźwiękowej. Sam napotkałem się kiedyś na taką historię wieki temu na 9GAGu, jednakże dotyczyła ona DualShocka 4. Pewien internauta, wyposażony w DS4 miał problemy z dźwiękiem w swoim komputerze. Gdy podłączył gamepada do swojego komputera i głośników/słuchawek jego niedogodności rozwiązały się w 100%.

Czy jest to gra warta świeczki? Cóż, jako tymczasowe pozbycie się problemu w mojej opinii tak. W sieci można oczywiście natrafić na bardzo tanie sticki audio USB, jednakże te mogą być wątpliwej jakości. Taka alternatywa przynajmniej należy do bardzo komicznych rozwiązań i może jednak warto mieć ją gdzieś z tyłu głowy.

Jak widać, kontroler od PS5 posiada naprawdę wszechstronne funkcje i nie dziwi mnie, że sam szef Xboxa pochwalił w ostatnim czasie urządzenie. Oczywiście nie miał (chyba) na myśli takiego zastosowania jak w tym artykule. Więcej o tym przeczytacie tutaj.