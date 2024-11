PlayStation wprowadzi zupełnie nowe zniżki? Tajemnicza promocja rozbudziła ciekawość

Sony od jakiegoś czasu coraz chętniej implementuje personalizowane zniżki dla wybranych graczy. Jedni w danym momencie nie mogą liczyć na żadną promocję, gdy inni mogą kupić np. abonament PS Plus taniej. A jeżeli już ktoś ma promocję, niekoniecznie dostał taką samą zniżkę, co ktoś inny. W podobny sposób ostatnio działają nagrody w programie PS Stars. Do tej pory nie wiemy jednak, czym kieruje się firma przy implementacji promocji.

PlayStation zaoferuje personalizowane zniżki w PS Store?

Jeden z popularnych wpisów na Reddicie w ostatni weekend wzbudził spore zainteresowanie graczy. Głównie dlatego, że nikt do końca nie wie, na jakiej zasadzie ma działać promocja. Internauta wrzucił zdjęcie karty gry Astro Bot w PS Store – ostatniej, wrześniowej dużej premiery Sony. Wiele osób, jak zresztą ja sam, poczuło się zaskoczonych tak szybką obniżką, wynoszącą aż 20%.

W komentarzach dominowało mimo wszystko zdziwienie. Masowo zaczęły pojawiać się screeny z PS Store, na których albo nie ma wspomnianej promocji w ogóle, albo jest zupełnie inna. Dla jednych graczy także wynosiła 20%, ale dla innych 15%, 10% czy tylko 5%. Pojawiły się sugestie, że to obniżka regionalna i faktycznie większość osób widzących promocję pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się też głosy obywateli USA, którzy… wcale niższej ceny nie widzą.

No i tu pojawia się pytanie – co robi Sony? Czy to kolejny dziwaczny błąd, czy początek czegoś nowego? To pierwsze jest raczej mało prawdopodobne, zwłaszcza że nadal pojawiają się komentarze o przecenie (lub jej braku). Redakcja PlayStation Lifestyle podejrzewa, że może być to konkretny krok firmy w kierunku ustanowienia personalizowanych ofert dla wybranych graczy w PS Store. Pytanie jednak brzmi, czym firma kieruje się przy wyborze odbiorców danej promocji?

Źródło: PlayStation Lifestyle