Postacie z gier PlayStation na stadionie. Kratos, Aloy i Ratchet w Lidze Mistrzów UEFA

Sony chce dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Nowe reklamy Ligi Mistrzów UEFA udowadniają, że firma zna się na rzeczy. Legendarne postacie z gier PlayStation nacierają na stadiony.

Partnerstwo PlayStation z Ligą Mistrzów UEFA nie jest niczym nowym. W tym roku jednak Sony postarało się znacznie bardziej ze swoimi reklamami.

Kratos, Aloy i Ratchet, czyli legendarne postacie PlayStation na stadionie

PlayStation od naprawdę wielu lat jest jednym z głównych sponsorów Ligi Mistrzów UEFA. Nie dziwi to, w końcu mistrzostwa pozwalają na dotarcie do naprawdę imponującej liczby odbiorców. Tegoroczne rozgrywki wydają się jednak wyjątkowe, bo Sony ewidentnie zainwestowało w reklamy jeszcze więcej niż dotychczas.

Zazwyczaj tuż przed i po przerwach reklamowych mogliśmy oglądać krótkie zajawki związane z partnerstwem z PlayStation. Firma reklamowała swoją konsolę w trakcie godzin największej oglądalności, co z kolei przekłada się na dotarcie do olbrzymiej liczby fanów piłki nożnej.

Tegoroczne rozgrywki są jednak wyjątkowe. Sony postanowiło jeszcze bardziej urzeczywistnić swoje legendarne postaci z gier na PlayStation i praktycznie dosłownie zostały one przeniesione na stadion. W osobnych reklamach możemy zauważyć Kratosa z Atreusem z God of War, Aloy z Horizon: Zero Dawn i Ratcheta i Clanka z… no, Ratchet & Clank.

Poniżej możemy obejrzeć reklamę marki PS, w której Kratos ze swoim synem wchodzą dumnie na stadion:

Tutaj z kolei znajdziemy Aloy, pomagającą drużynie w opracowaniu najlepszej strategii na grę:

Ratchet i Clank przenoszą się za pomocą teleportów na stadion, aby pomóc zawodnikom:

Nie da się ukryć, że wszystko to zostało naprawdę świetnie wykonane i stanowi kolejny krok Sony w realizacji swojego celu dotarcia do jak największej liczby nie tylko graczy, ale i odbiorców ogółem. Warto jednak zauważyć, że PS5 i tak święci triumfy, wygrywając z XSX|S pod względem popularności.