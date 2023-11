Gracze PlayStation Portal skarżą się na niemożliwe do wytrzymania lagi

Handheld od Sony tak naprawdę handheldem nie jest, a bardziej konsolą do strumieniowania gier, ale wyłącznie z PS5 i to w zaciszu domu. Dość istotne ograniczenia nie przeszkodziły w świetnej sprzedaży sprzętu, który stał się kolejnym celem scalperów. Nic dziwnego, skoro sam producent twierdzi, że sprzęt ma nie tyle zarobić, ile wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

PlayStation Portal cierpi na lagi?

Teraz w sieci pojawiają się doniesienia o bardzo denerwujących lagach, które psują całą zabawę. Niejaki Nick Pino podzielił się na Twitterze filmem, na którym pokazuje gameplay z Horizon Forbidden West. Widać na nim wyraźnie, że nawet zwykłe chodzenie po niewielkim terenie przerywane jest mniejszymi i większymi ścięciami, które w tym przypadku oznaczają jedno – lagi.

Quick clip of Horizon Forbidden West running on PlayStation Portal over Wi-Fi. pic.twitter.com/HCwU8fHQha — Nick Pino (@PowerstancePino) November 15, 2023

Redaktor TechRadar Adam Vjestica udostępnił powyższy film z własną oceną sytuacji. Jego zdaniem było to do przewidzenia, a technologia strumieniowania nie jest na tyle zaawansowana, aby w pełni cieszyć się rozgrywką. Nawet z PlayStation 5 do innego urządzenia w domu.

Obawiam się, że wiele osób, które tak naprawdę nie rozumieją, czym jest PlayStation Portal, będzie miało tego rodzaju doświadczenia. Remote Play zawsze był dla mnie chwiejny, pomimo posiadania 140Mbps downloadu i 30Mbps uploadu. – napisał Vjestica

W komentarzach pojawiają się głosy innych graczy, którzy doświadczają tego samego problemu. Autor oryginalnego gameplayu informuje, że prędkość jego internetu to 268/383 Mbps na teście w telefonie. Jego zdaniem problemem może być fakt, że Portal nie obsługuje Wi-Fi 6. „Na razie wstrzymałbym się z zakupem” – uważa Pino, jeżeli chodzi o to, czy warto inwestować w PlayStation Portal.

W tym miejscu trzeba jednak wyjaśnić, że sytuacja wygląda zgoła inaczej u innych recenzentów, którzy chwalą sobie bezawaryjną zabawę, pozbawioną lagów. Niektórzy sugerują, że sporo do powiedzenia ma też sam dom – odległość od routera, a także grubość ścian między Portalem a PS5, czy także dostawca internetu oraz model routera. Niemniej pokazuje to, że każdy ma inne doświadczenie z konsolą, niekoniecznie tylko pozytywne. Pino „bawił się” ustawieniami przesyłu, przez co był w stanie finalnie osiągnąć lepsze efekty strumieniowania, ale nadal nie uważa, aby było zachwycająco.