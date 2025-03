Sony PlayStation Portal taniej do kupienia w sklepie x-kom

Jeśli nie wiecie, czy to sprzęt dla Was, zapraszam do naszej recenzji. Warto jednak pamiętać, że trochę zmieniło się od czasu jej napisania, bo teraz PS Portal jest niemal osobną konsolą. Za pomocą abonamentu PS Plus Premium możecie strumieniować gry bezpośrednio na tego handhelda, bez potrzeby połączenia z PS5!

Specyfikacja:

Typ produktu: PlayStation Portal

W zestawie: Kabel USB

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Kolor: Biały

Dostawa zamówień jest darmowa.