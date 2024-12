Wszystkie gry możliwe do streamowania na PS Portal. Nie potrzeba PS5, aby w nie zagrać

PlayStation Portal od jakiegoś czasu wspiera możliwość strumieniowania gier dzięki PS Plus Premium. W ten sposób handheld przestaje wymagać PS5 do działania.

Gdy tylko nowe urządzenie Sony weszło na rynek, nie do końca było wiadomo, dla kogo w zasadzie jest. Pół-handheld, a pół-kontroler wymagał do działania dużej konsoli PS5, która musiała być włączona, aby przesyłać z niej obraz na mniejszy sprzęt do grania. Od jakiegoś czasu Sony oferuje możliwość grania na konsolce… bez wymogu połączenia z większym sprzętem. Wszystko dzięki strumieniowaniu gier.

PlayStation Portal ze wszystkimi grami dostępnymi do streamingu

Odkąd Sony umożliwiło streaming gier na PS Portal, firma dorzuca kolejne produkcje wspierające tę technologię tak naprawdę cały czas. Lista tytułów się powiększa, a gracze mogą sprawdzić ją dzięki dedykacji jednego z fanów. Stworzył on cyfrowe zestawienie wszystkich gier dostępnych do ogrywania na PlayStation Portal bez potrzeby połączenia z PS5. Obecnie mówimy aż o 215 tytułach, choć nowe gry dorzucane są tak naprawdę w niemal każdym tygodniu.

Autor listy nie tylko wybrał wszystkie dostępne produkcje, ale i dorzucił do nich karty Metacritic wraz z ocenami i podzielił je na konkretne gatunki. Dzięki temu tak naprawdę każdy może w prosty i szybki sposób wybrać, w co warto zagrać następnie. Warto pamiętać, iż do korzystania z tej opcji wymagane jest członkostwo PlayStation Plus Premium.

Niestety, możliwość strumieniowania gier na Portala nie jest jeszcze dostępna wszędzie. Sony przypomina, iż jest to wyłącznie narzędzie znajdujące się w fazie beta, ale nie wie, kiedy może trafić do szerokiego grona odbiorców i wyjść z fazy testowej.

Źródło: PlayStationLifestyle