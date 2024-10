Sony zaprasza graczy do ekskluzywnego klubu PlayStation

Polecam sprawdzić swoje skrzynki, bo być może Sony wysłało Wam zaproszenie do specjalnego klubu PlayStation. Firma chce z pomocą graczy “ukształtować przyszłość” marki.

Z jednej strony o bardzo fajna inicjatywa, a z drugiej nie sposób nie odnieść wrażenia, że dedykowana jest tak naprawdę wybranym i to w zapewne dość małej ich liczbie. Zawsze to jednak jakaś forma wyjścia z prośbą do klienta.

PlayStation Owners’ Club

Jak donosi PlayStation Lifestyle oraz gracze na Reddicie i Twitterze, fani PlayStation mogą liczyć na członkostwo w ekskluzywnym klubie największych entuzjastów marki od japońskiego producenta. Sony ruszyło z inicjatywą PlayStation Owners’ Club, czyli dedykowanej fanom społeczności jedynie dla wybranych.

Niektórzy zapewne już otrzymali zaproszenia na swoje skrzynki e-mail. Polecam sprawdzić, czy się nie zakwalifikowaliście. Wtedy, zgodnie z tym, jak tłumaczy Sony, możecie realnie wpłynąć na kształt i przyszłość marki PlayStation. Warto zaznaczyć, że sam klub to taki trochę Fight Club – jest tajny i nie można o nim mówić. Nie powstrzymało to jednak wielu zaproszonym graczom przed opisaniem, czego można się spodziewać.

Przede wszystkim zaproszenie samo w sobie nie gwarantuje dostępu. Najpierw trzeba wypełnić specjalny kwestionariusz, na podstawie którego Sony wybierze najbardziej oddanych fanów. Wśród pytań znalazły się te o relację z urządzeniami Sony. W tym te z ewentualnym zakupem PS5 Pro (to samo w sobie zapewne dość kluczowe zagadnienie). Jeśli firma nas wybierze, to gratulacje – dostaliście się i możecie liczyć na jeszcze więcej ankiet.

Przedsiębiorstwo właśnie w ten sposób chce nawiązać kontakt z fanami, którzy będą regularnie przepytywani. Szczegółów nie znamy i ciężko stwierdzić, czy Owners’ Club ma szansę na to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy. Jeśli jednak Sony ich posłucha, to może być bardzo trafiony sposób na dalszą ewolucję marki.

