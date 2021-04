PlayStation otrzyma nowy exclusive. Produkcją AAA zajmą się współtwórcy Destiny 2

PlayStation ogłosiło współpracę z Firewalk Studio, które wyprodukuje specjalnie na konsole Sony grę na bazie nowej marki. Deweloperzy stworzą produkcję z ogromnym budżetem skupioną na doświadczeniach płynących z rozgrywki wieloosobowej.

Bez wątpienia silną stroną konsol Sony jest ogromna baza tytułów na wyłączność. Seria The Last of Us, God of War czy Uncharted to tylko wierzchołek tej wielkiej góry skarbów ze skarbca PlayStation. Do zacnego grona ma dołączyć gra AAA tworzona przez współtwórców niezwykle popularnego Destiny 2. Jest to jedno z paru studiów, które pracuje nad „exami” dla japońskiego producenta.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu, tytuł zapowiada się na tworzonego przez samych pasjonatów. Każdego ucieszy fakt, że producenci wzięli sobie do serca stwierdzenie „od graczy dla graczy”.

Dziś jesteśmy zachwyceni mogąc ogłosić współpracę z Sony Interactive Entertainment przy naszej nowej, oryginalnej grze multiplayer. Dla naszego zespołu możliwość tworzenia nowych światów i inspirowania graczy na całym świecie do przeżywania niesamowitych chwil jest ogniem, który trzyma nas przy życiu. PlayStation ma głęboką miłość i szacunek dla medium gier. Nie brak nam również jednych z najlepszych na świecie doświadczeń i możliwości, które pomogą urzeczywistnić wielkie ambicje. – pisze jeden z deweloperów Firewalk Studios

Bez wątpienia w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się kolejnych informacji. Ufam deweloperom, że ich owoce prac obdarują nas świetnym tytułem ekskluzywnym, dlatego nie mogę się doczekać dalszych wieści.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.