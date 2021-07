Czekają nas porty gier PlayStation na PC od prawdziwych mistrzów tego fachu

Potwierdziły się domysły, według których PlayStation miało zakupić Nixxes Software w celu zwiększenia liczby portów ich exclusive’ów na komputery osobiste.

Do sieci te informacje trafiły za pośrednictwem wywiadu opublikowanego przez japońskie Famitsu. Sam Jim Ryan, szef PlayStation, podzielił się tam swoim zdaniem na temat niedawnego przejęcia „specjalistów od tworzenia portów”.

Jesteśmy również zadowoleni z naszych wysiłków, aby dostarczyć nasze IP na komputery PC, chociaż jest to wciąż w powijakach. Cieszymy się na współpracę z Nixxes, aby pomogli nam w tym celu. – informuje Jim Ryan w wywiadzie dla Famitsu

Nie będę ukrywał, że jestem podekscytowany w związku z tą wiadomością. Pewnym jest jednak fakt, że prędko nie zobaczymy pierwszej gry od Nixxes Software po przejściu pod skrzydła PlayStation. Proces portowania wbrew opinii wielu wcale nie należy do wyjątkowo krótkich. Często różnice w architekturze sprzętowej zmuszają deweloperów do stworzenia pewnych elementów od początku, aby wszystko działało jak w oryginale.

Zastanawiam się, co takiego omawiane w artykule studio mogłoby za kilka-kilkanaście miesięcy stworzyć? Osobiście nie pogardziłbym PeCetowym wydaniem The Last of Us lub God of War. Być może mogą to być tylko moje marzenia, ale nie zdziwię się, jeżeli kiedyś się spełnią.

Macie może lepsze pomysły na hity ze sprzętów Japończyków, które mogłyby trafić na komputery osobiste? Zachęcam do pochwalenia się nimi w komentarzach.