Po sieci hulają zdjęcia, które prezentują oficjalne buty PS5. Sony i Nike ujawniły też parę konkretów dotyczących produktu.

Sneakersy cechują się charakterystyczną dla marki biało-niebieską kolorystyką. Do sprzedaży trafią dwa warianty: białe, inspirowane kolorem konsoli i niebieskie, które odzwierciedlają menu PS5. Zresztą co tu dużo mówić – zobaczcie sami w poniższej galerii.

Możnaby pomyśleć: poza tym, że widnieje na nim logo PS5, twórczość Nike i Sony wygląda bardzo zwyczajnie i w sklepach pełno podobnych. Jednak jeśli przyjrzycie się wnikliwiej zdjęciom, zauważycie, że kolor i napis PS5 z boku to nie jedyne, co łączy ten produkt z konsolą PlayStation 5.

Otóż na powierzchni sneakersów znalazły się malutkie symbole platformy: kółko, krzyżyk, kwadrat i trójkąt. Znaki trochę odstają od materiału. Dokładnie taki sam wzór można wymacać z tyłu pada DualSense i po wewnętrznych bokach konsoli.

Oficjalne sneakersy PS5 będą kosztowały 100 dolarów i mają trafić do sprzedaży w maju – czyli całkiem niedługo. Przy produkcji butów korzystano z konsultacji z koszykarzem Paulem George’m z Los Angeles Clippers. Sportowiec wypromował już wcześniej parę podobnych rzeczy.

Skoro cena jest znana, i jak na tego typu produkty podobno całkiem niska, pozostaje jeszcze pytanie dotyczące dostępności. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy sneakersy będą bardziej, czy też mniej dostępne niż sama konsola.

Nie tylko buty PS5, czyli słów kilka o podobnych przypadkach

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Sony współpracuje z Nike przy produkcji obuwia. Chociażby w 2018 na blogu PlayStation pojawił się wpis autorstwa Paula George’a, w którym sportowiec opowiada, jak doszło do stworzenia pewnych wyjątkowo nieładnych (ale za to na pewno bardzo wygodnych) szarych butów inspirowanych PS One. Oprócz tego koszykarz promował swoim nazwiskiem w tym samym roku także świecące granatowe sneakersy PlayStation.

Konkurencja również zdaje się kiwać palcem w bucie w tej kwestii – media pisały swego czasu chociażby o Reebok Aztrek Nintendo, w którym zastosowano całkiem odważną kolorystykę, mówiąc delikatnie. Nintendo współpracowało też z przedsiębiorstwem Puma.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.