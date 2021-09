Sony pracuje nad nową marką? Jest mała poszlaka

Z opisu na profilu jednego z byłych pracowników PlayStation wynika, że Sony pracuje nad niezapowiedzianą marką. Czym zaskoczą nas Niebiescy?

Czyżby Sony wciąż coś przed nami ukrywało? Ciekawą informację znaleziono w opisie na LinkedIn jednego z byłych pracowników PlayStation. Marvin Najor wspomniał na swoim profilu, że pracował „nad jeszcze niezapowiedzianym IP”. Oczywiście w polu „tytuł” widniał napis: „niezapowiedziana gra w produkcji”. Niewiele to informacji, ale zawsze coś. Macie jakieś pomysły, co by to mogło być?

Obecnie wiemy, że Insomniac Games pracuje nad dwoma grami (Marvel’s Spider-Man 2 oraz Marvel’s Wolverine), a Santa Monica nad God of War Ragnarok. Z kolei Guerrilla Games wykańcza nadchodzące Horizon Forbidden West. Pamiętajmy, że Sony Bend Studio i Firesprite Studios rozpoczęli prace nad zupełnie nowymi tytułami. Czym nas zaskoczą? Nie wiadomo, musimy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać kolejnych przesłanek.

Wczoraj pisałem o plotce, jakoby w drugim kwartale przyszłego roku miała się pojawić jakaś niezapowiedziana gra ze stajni Microsoft. Wielu szczegółów nie ma, jednak insider podał ciekawą informację. Zainteresowanych odsyłam do tamtego tekstu. Czyżby oba konsolowe giganty szykowały spore niespodzianki? Wszyscy gracze na to liczą.