Microsoft ma jeszcze jednego asa w rękawie? Tajemnicze wieści od insidera

Do końca roku możemy spodziewać się dwóch sporych gier od Microsoft. Chodzi oczywiście o listopadową Forze Horizon 5 i grudniowe Halo Infinite. Przyszły rok również zapowiada się nie najgorzej: Redfall oraz Starfield. Mimo to pojawiła się nowa plotka, według której Zieloni nie zapowiedzieli jeszcze jednej produkcji. Ta ma się pojawić w drugim kwartale przyszłego roku. Informacje pochodzą od niemieckiego Xbox insidera Klobrille, który już wielokrotnie przekazał prawdziwe przecieki.

Poniżej znajdziecie wpis insidera z forum Resetera:

Słyszałem, że jeden niezapowiedziany jeszcze XGS (Xbox Games Studios) zostanie wydany w Q2. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to kompletnie nowa gra (wybaczcie, ale nie mogę zdradzić więcej szczegółów). Cóż, zobaczymy, czy to okaże się prawdą. Insider Klobrille na forum Resetera

Niestety nie wiemy za wiele o tytule, oprócz tego, że nie jest to raczej nowa marka. Może kolejny Gears of War albo jakiś spin off z serii? Z drugiej strony nie zapominajmy, że teraz jest moda na odświeżone wersje starszych gier. Być może to jest jakiś punkt zaczepienia. Miejmy nadzieje, że niebawem trafią do sieci kolejne wskazówki, które pozwolą nam określić tytuł. Pod warunkiem oczywiście, że jest to prawda.

Macie jakieś propozycje, co by to mogło być?