PlayStation London szykuje grę tylko na PS5. Wstępne szczegóły w sieci

PlayStation London podzieliło się w sieci informacjami na temat ogłoszeń o pracę do długo rozwijanego projektu. Co zawiera produkcja i kogo szuka brytyjski oddział?

Nowa gra autorów m. in. SingStar Ultimate Party i EyePet byłaby produkcją online tworzoną tylko z myślą o PS5, o czym było już wiadomym od pewnego czasu. Twórcy mają doświadczenie w najróżniejszych produkcjach, jednakże po liście poszukiwanych pracowników można się sugerować, że biorą się za zupełnie coś nowego.

Szukasz ekscytującej okazji do pracy nad naszą nadchodzącą grą sieciową na PlayStation 5? Przejdź na naszą stronę poświęconą karierze, aby dowiedzieć się, jak możesz odegrać ważną rolę w naszej kolejnej podróży! – czytamy na Twitterze PlayStation London

Oto spis poszukiwanego wsparcia, które w studiu miałoby zasiąść na stałe:

Lead Character Artist

Lead Technical Artist

Procedural Technical Artist

Lead Online Programmer

Senior Game AI Programmer

Senior Level/Mission Designer

Trochę tego jest, ale taka garść informacji wystarczy, by wywnioskować kilka ważnych rzeczy. W exclusive’ie na PlayStation powinny się pojawić proceduralnie generowane elementy oraz postacie, co zwiastuje także pojawienie się fabuły. Poszukiwania programisty wyspecjalizowanego w tworzeniu AI może wskazywać na ewentualną walkę z przeciwnikami, choć w tym przypadku nie jest nic przesądzone. Ciekawi mnie szczególnie skala produkcji – ciężko to przewidzieć na ten moment, choć nie ukrywam, że proceduralnie generowane elementy bardzo mnie zachęciły do dalszego śledzenia tego projektu.

Warto też wziąć pod uwagę poprzednie produkcje londyńskiego zespołu. Często były to gry wykorzystujące dodatkowe akcesoria – mikrofony, kamerę lub nawet PS VR. Co prawda nie jest nigdzie powiedziane, że i ten schemat ponownie się powtórzy, aczkolwiek myślę, że taką opcję też można brać pod uwagę. Nie pozostaje nic, tylko czekać na nowe informacje.