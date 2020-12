PS5 poszerzy swoją bibliotekę. Sony London pracuje nad dużą grą

Londyńskie studio Sony pracuje nad nową produkcją na PS5. Najpewniej będzie to wysokobudżetowa gra z trybem multiplayer.

Biblioteka gier ekskluzywnych na PlayStation 5 nie jest na ten moment zbyt imponująca. Obok Demon’s Souls Remake i Astro’s Playroom nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych interesujących tytułów dostępnych tylko na next-genie Sony. Na szczęście producent wziął się do pracy i wiele wskazuje na to, że Sony London Studio tworzą nową produkcję.

Oddział Sony znajdujący się w stolicy Wielkiej Brytanii to dość niedoceniony zespół deweloperów. Pracował on ostatnio nad dobrze ocenionym Blood & Truth oraz The London Heist, które trafiły tylko na PlayStation VR.

Studio prowadzi aktualnie rekrutację na kilka stanowisk w związku z rozpoczęciem prac nad nowym projektem. Warto jednak zaznaczyć, że właściwe rekrutacje ruszają zazwyczaj na początku kwartału, a aktualny dopiero dobiega końca. Najpewniej wkrótce studio rozpocznie szerszy nabór deweloperów.

Z opisów stanowisk wynika, że nową grą London Studio będzie wysokobudżetowa produkcja (poprzednie projekty studia były raczej skromne) z trybem multiplayer. Brzmi ciekawie, choć nie wiadomo, czy nie będzie to ponownie tytuł tylko i wyłącznie na VR. Brak nowej wersji gogli na PS5 to jednak wyklucza.

London Studio pracowało dodatkowo nad chociażby The Getaway, które było swoistą odpowiedzią na GTA 3. Kto wie, może Sony planuje przygotować kolejny tytuł w tym stylu?

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.