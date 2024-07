PlayStation pokazało listę gier na nadchodzące wydarzenie. Masa hitów i nadchodzących premier

W dniach 26-29 lipca w Szanghaju odbędzie się gamingowe wydarzenie o nazwie ChinaJoy. To cykliczna impreza odbywająca się co roku i zrzeszająca fanów oraz twórców gier wideo. Na terenie wydarzenia nie zabraknie marki PlayStation, która właśnie zapowiedziała swoją listę gier. Wśród niej największe emocje budzą pozycje przygotowywane we współpracy z chińskimi deweloperami.