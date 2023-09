PlayStation traci szefa. Jim Ryan odchodzi z firmy po prawie 30 latach

Chyba każdy gracz, w szczególności posiadający konsolę PlayStation, kojarzy osobę Jima Ryana. To on od 2019 roku pełni funkcję prezesa tego działu, zajmując się konsolami, nowymi tytułami, a od pewnego czasu spędzając głównie czas na potyczkach z Xboksem. Teraz, po prawie 30 latach spędzonych w firmie, postanowił odejść na emeryturę.

PlayStation straciło szefa

Najpierw wieści w tej sprawie nieoficjalnie przekazał Jason Schreier, jednak szybko pojawił się oficjalny komunikat (za Insider-Gaming). Czytamy w nim potwierdzenie wcześniejszych plotek. Jim Ryan faktycznie odchodzi z funkcji prezesa firmy, przechodząc na emeryturę. Pozostanie na swoim stanowisku do marca 2024 roku, a przez ten czas firma wyznaczyła aktualnego prezesa Sony Group Corporation, dyrektora operacyjnego i dyrektora finansowego Hirokiego Totoki na to stanowisko. Przejmie pałeczkę po Ryanie od 1 kwietnia 2024 roku, do czasu, póki nie zostanie znaleziony następca.

Po 30 latach podjąłem decyzję o przejściu na emeryturę w SIE w marcu 2024 roku. Cieszyłem się z możliwości wykonywania pracy, którą kocham, w wyjątkowej firmie, pracując ze wspaniałymi ludźmi i niesamowitymi partnerami. Jednak coraz trudniej było mi pogodzić życie w Europie z pracą w Ameryce Północnej. – wyjaśnia Jim Ryan w komunikacie

Jim Ryan postanowił również podziękować za wsparcie i przepowiedzieć świetlaną przyszłość marce PlayStation.

Odchodzę, mając zaszczyt pracować nad produktami, które wpłynęły na życie milionów ludzi na całym świecie; PlayStation zawsze będzie częścią mojego życia, a przyszłość SIE napawa mnie większym optymizmem niż kiedykolwiek. Chcę podziękować Yoshida-san za pokładanie we mnie tak dużego zaufania i bycie niezwykle wrażliwym i wspierającym liderem. – dodaje Ryan

Brytyjczyk w PlayStation pracował od niemal 30 lat, a wcześniej był szefem europejskiego oddziału SIE i szefem globalnego rynku firmy. To właśnie za jego kadencji na rynku ukazało się PlayStation 5. Znany jest też z czasami bardzo dziwnych uwag wystosowywanych do swoich pracowników lub też udziałowców.