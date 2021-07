Hity z PlayStation na telefonach? Sony może dołączyć do walki o rynek mobilek

Prezes Sony Interactive podzielił się w wywiadzie informacjami o ewentualnym wejściu na rynek gier mobilnych. Czy za niedługo zobaczymy największe marki z biblioteki PlayStation na smartfonach?

Podczas rozmowy z Famitsu Jim Ryan został zapytany o zainteresowanie jego firmy grami mobilnymi. Ten nie odpowiedział wprost, jednakże najwidoczniej jego współpracownicy od dawna badają tę gałęź gamingu. Poniżej możecie przeczytać najważniejszy cytat wspomnianej wypowiedzi:

W ramach naszych przyszłych inicjatyw, patrzymy na rozwój gier mobilnych wykorzystujących wiele z pamiętnych IP, które stworzyliśmy przez lata. (…) Nie mogę przejść do konkretów, ale mobile jest jednym z obszarów, na które czekamy z niecierpliwością. – poinformował Jim Ryan w rozmowie z Famitsu

Jestem ciekaw, jakie marki miał na myśli Ryan i w jakiej formie miałyby one powrócić. Czyżby była tutaj mowa o portach starszych produkcji, a może o zupełnie nowych odsłonach? Od dłuższego czasu Nintendo zaczęło praktykować tę drugą opcję. Do dzisiaj otrzymaliśmy gry na bazie licencji Mario, Animal Crossing i wielu więcej. Bardzo możliwe, że PlayStation przeanalizowało także poczynania konkurencji i stwierdziło, że im też się będzie to opłacać. Być może kolejnym krokiem po wejściu na rynek PeCetowy są właśnie mobilki? Wydaje się to wysoce prawdopodobne.

Waszym zdaniem jakie IP zasługują na wylądowanie w bibliotekach Waszych telefonów? Myślę, że na pierwszy ogień powinien pójść Ratchet & Clank, ponieważ design tych postaci wygląda bardzo przyjaźnie, co mogłoby przyciągnąć też młodszych graczy.