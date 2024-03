Ekskluzywna gra PlayStation trafi na Xbox. Wcześniej była w PS Plusie

Predator: Hunting Ground do tej pory było konsolowym exclusivem dla PS4 i PS5, ale wyszła również na PC, a była nawet dostępna w PS Plus. Trafi także na konsole Xbox!

Opracowana przez IllFonic asymetryczna strzelanka PvP z Predatorem i oddziałem marines w roli głównej to całkiem niezły miks najlepszych pozycji tego gatunku. Do tej pory gracze Xbox mogli jedynie obejść się smakiem.

Exclusive z PlayStation i z PS Plus także na Xbox

W 2021 roku na rynek wyszła nowa gra z kosmicznym łowcom głów, czyli kultowym już Predatorem. Nie jest to jednak przygoda dla pojedynczego gracza, a asymetryczna strzelanka multiplayer. Oddział marines kontrolowanych przez graczy próbuje przetrwać ataki Predatora (jednego gracza), który poluje na nich w dzikiej dżungli. Rewolucji nie było, ale to nadal kawał solidnej rozrywki.

Szef producenta IllFonic Charles Brungardt przyznaje, że tytuł nadal cieszy się sporym zainteresowaniem graczy. Dlatego też firma przejmuje prawa i obowiązki wydawcy swojej gry. Dzięki temu tytuł ten doczeka się wersji przeznaczonej na konsole Xbox, czyli Xbox Series X/S. Do tej pory gra była dostępna wyłącznie na PS4 i PC. Co ciekawe, była również dodawana do oferty PS Plus we wrześniu 2021 roku!

Ta gra ma silną, entuzjastyczną bazę graczy i głośną społeczność, która chce, aby gra była aktualizowana i wspierana. Teraz gdy IllFonic wydaje gry, wiedzieliśmy, że musimy przywrócić Predator: Hunting Grounds. Wiedzieliśmy, że musimy wrócić do śmigłowca! – powiedział Charles Brungardt (za Gematsu)

W kwietniu 2024 roku Predator: Hunting Grounds doczeka się sporej aktualizacji z nową zawartością. Później możemy liczyć na natywną wersję na PS5 oraz premierę na Xbox Series. Pod koniec roku do gry trafi nowa zawartość (kolejny łowca), a tytuł wspierany ma być również w 2025 roku.

