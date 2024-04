Klasyk z Nintendo z premierą na PlayStation 4 i 5

Niespodzianka! Horror Dementium: The Ward z DS-a niedawno trafił na Nintendo Switch, a teraz zmierza na konsole PlayStation 4 i 5. Jest zwiastun!

Nintendo ma to do siebie, że raczej nie przejmuje się ekskluzywnością i nie bierze udziału w sporach między PlayStation a Xboksem. Japoński gigant po prostu wydaje swoje gry na swoje sprzęty, a gracze przywykli do tego od zawsze. Chyba że chodzi o tytuł od zewnętrznego studia.

PlayStation dostanie horror z DS-a!

Jednym z takich tytułów jest Dementium: The Ward, czyli produkcja oryginalnie wydana jedynie na Nintendo DS-a. Wtedy całkiem nieźle radziła sobie z kreowaniem atmosfery grozy i wykorzystaniem przenośnej konsolki Japończyków. Gra była więc ekskluzywna jedynie dla tego sprzętu, choć wyprodukowana została przez zewnętrznego dewelopera, studio Renegade Kid.

Po pewnym czasie “dwójka” trafiła akurat na Steam, choć to pierwsza część w wielu kręgach fanów Nintendo i horrorów (wiem, że brzmi to dość niewiarygodnie) uchodzi za klasyk. Wszak wielkie “N” nie ma w ofercie zbyt wielu dzieł grozy, a niemal perfekcyjne Eternal Darkness zaginęło w pomrokach dziejów. Niedawno Dementium: The Ward wyszło także na Nintendo Switch, a teraz zmierza również na PS4 i PS5.

PlayStation otrzyma natywną wersję gry, której pierwszy zwiastun obejrzycie poniżej. Zasadniczo nie oczekujcie rewolucji – gra powstała z myślą o DS-ie, a ulepszenia zawdzięczamy drobnemu remasterowi na Switcha.

Gra pod postacią konwersji ukazuje się… już dzisiaj! To znaczy, że fani horrorów i klasycznych gier grozy będą mogli grać na konsolach PlayStation już od 19 kwietnia 2024 roku.

