Ceny PlayStation 5 – aktualna oferta. Kod rabatowy i promocja na zestawy

Podrzucamy Wam kolejne zestawienie aktualnej oferty na konsolę od Sony. Choć ceny PlayStation 5 nie zawsze są zadawalające, kilka dyszek zaoszczędzicie z kodami rabatowymi. Być może wtedy zdecydujecie się na zakupy.

W dzisiejszej zbiorówce aktualnych ofert na konsolę PlayStation 5 znajdziecie aż 25 różnych zestawów z czterech elektromarketów. Jeden z nich oferuje kod rabatowy, a drugi promocje, zetem tam ceny PlayStation 5 są dodatkowo obniżone. Czy do zadowalającego poziomu? Cóż… spójrzcie sami poniżej.

Zestawienie obejmuje zarówno konsole PS5 z napędem Blu-Ray, jak i wersje Digital. Najtańszy zestaw kosztuje 2699 zł i kupicie go w Media Expert. Zawiera on konsolę w wersji Digital oraz dodatkowego pada DualSense, ładowarkę Sony do kontrolerów oraz abonament PS Plus na 12 miesięcy.

Najdroższy z dzisiejszych zestawów PlayStation 5, to oferta z RTV Euro AGD. Oprócz konsoli z napędem Blu-Ray, w cenie 3639 zł otrzymamy dwie gry (Demon’s Souls i Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition) oraz kamerę HD + dodatkowy pad.

Jeśli nawet nie zamierzacie skorzystać z oferty, podpowiadajcie innym, który zestaw jest Waszym zdaniem najbardziej opłacalny!

Ceny PlayStation 5 w Media Markt obniżysz kodem rabatowym RE-4GD3

PlayStation 5 w RTV Euro AGD. Konsole są tutaj obecnie w promocji

PS5 – oto aktualna oferta z Media Expert

PlayStation 5 w Neonet – zestawy i ceny

Jesteśmy ciekawi, który z tego mrowia zestawów wydaje się Wam najbardziej opłacalny.