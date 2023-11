PlayStation 5 i nowe gry w 2024 roku

W kilku miejscach sieci można natrafić na specjalną grafikę. Przedstawia ona listę gier tylko na PlayStation 5, które mają ukazać się w kolejnym roku. Jest wśród nich kilka perełek, ale i remake’i czy remastery — jak The Last of Us Part II, o którym pisaliśmy ostatnio. Oto rzeczona grafika:

Wychodzi na to, że w kolejnym roku posiadacze PS5 będą mogli ograć następujące tytuły:

Granblue Fantasy Relink, 1 lutego;

Helldivers II, 8 lutego;

Final Fantasy VII Rebirth, 29 lutego;

Silent Hill, 21 marca;

Foamstars, pierwsza połowa 2024;

Rise Of The Ronin, pierwsza połowa 2024;

Pacific Drive, pierwsza połowa 2024;

Lost Soul Aside, pierwsza połowa 2024;

Stellar Blade, pierwsza połowa 2024;

Concord;

Convallaria;

Marvel’s Wolverine;

Death Stranding 2;

The Last Of Us Part II Remastered, 19 stycznia 2024;

Choć nie znamy większości konkretnych dat premier, to i tak lista robi wrażenie. Aż chce się powiedzieć, że wreszcie — do tej pory można było wszak kręcić na liczbę tytułów ekskluzywnych. Czy takie zestawienie spełnia wasze oczekiwania co do nowych gier?

Czytając komentarze w sieci, można odnieść wrażenie, że największe emocje budzi Final Fantasy VII Rebirth i Silent Hill. O tych grach wiemy już całkiem sporo, znamy też materiał źródłowy. Można zatem oczekiwać, że otrzymamy niesamowicie udane reedycje.