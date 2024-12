Pioner zachwyci? Gra dla fanów STALKERA na nowym zwiastunie z rozgrywką

Studio GFA Games od lat pracuje nad Pioner – ciekawą hybrydą MMO z FPS-em z elementami RPG. Pod tymi gamingowymi skrótowcami tak naprawdę ukrywa się gra idealnie nacechowana klimatem STALKERA czy Metro.

Pioner na nowej rozgrywce. Premiera w 2025 roku

Po dość wyboistej premierze STALKER 2 jest regularnie łatany przez twórców ze studia GSC Game World. To akurat bardzo dobrze, bo łatać trzeba naprawdę sporo. Niemniej to i tak jedna z najlepszych gier mijającego roku. Jeśli już macie ją za sobą, zapewne wyglądacie ku innym premierom w zbliżonym klimacie. I to właśnie na Pioner należy zwrócić szczególną uwagę.

Niezależne dzieło niewielkiego w zasadzie studia łączy ze sobą wiele mechanik rodem z gier RPG (możliwość dołączenia do frakcji, wybory moralne) z rozwiązaniami znanymi z survivali czy przede wszystkim FPS-ów. Brzmi jak pomieszanie z poplątaniem, ale jest w tym pewna intrygująca doza wyjątkowości. Nie wierzycie? To rzućcie okiem na najnowszy materiał z rozgrywki! Twórcy pokazują w nim kluczowe zasady, opisując całkiem nieźle przygodę, jaka czeka fanów klimatów post-apo. Film znajdziecie na dole artykułu.

Na graczy czeka sporo aktywności. Pojawi się tryb PvP, a także PvE, w tym specjalne misje dedykowane wielu graczom. Twórcy przygotowali sporo mini-gier (jak kasyno czy łowienie ryb), dynamiczne wydarzenia, zadania poboczne, zadania dla frakcji, opcję poprawiania swojej reputacji czy areny. Niewiele podobnych gier nadchodzi, więc może dlatego tytuł ten zapowiada się aż tak intrygująco. Ponadto wiemy, że gra ma ukazać się na Steam w 2025 roku.

Źródło: Wccftech