Pierwsze recenzje Hitman 3. Udane zwieńczenie trylogii?

W sieci pojawiają się pierwsze recenzje Hitman 3. Wygląda na to, że IO Interactive udało się naprawdę dobrze zakończyć nową trylogię o zabójcy.

Studio IO Interactive powoli zmienia swój repertuar. Niedawno szef zespołu ogłosił, że firma nie chce już być kojarzona tylko i wyłącznie z cyklem o łysym mordercy.

Trzecia odsłona nowej trylogii o Hitmanie może być ostatnią grą o Agencie 47, jaką zobaczymy przez dłuższy czas. IO ruszają do przodu i kto wie, być może pozbędą się praw do swojej flagowej serii na rzecz innego studia.

Jedno jest pewne – najnowsza gra IO to najwyraźniej świetne zwieńczenie trylogii, które spodoba się każdemu miłośnikowi skradanek i nie tylko. Pierwsi recenzenci już opublikowali swoje oceny gry.

Oto jak prezentują się pierwsze recenzje Hitman 3:

VentureBeat – 5/5

VG24/7 – 5/5

GamesRadar – 4.5/5

Screenrant – 4.5/5

GameInformer – 9/10

PC Gamer – 90/100

GameSpot – 9/10

WellPlayed – 8.5/10

Podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon, tak i tym razem testerzy docenili ogrom możliwości, jakie oddaje w ręce graczy produkcja IO Interactive. Każdą misję można ukończyć na masę różnych sposobów, a ich powtarzanie nie nudzi.

Wiele pochwał zgarnia również oprawa audiowizualna i projekt lokacji. Zaprezentowane poziomy mają prezentować się pięknie, a i techniczne aspekty gry nie pozostawiają wiele do życzenia.

Co nie zagrało? Jedyną znaczącą wadą według recenzentów jest brak aktywności wieloosobowych, które pojawiły się w poprzedniej części. Niby niewielka strata, ale zawsze lepiej mieć więcej rzeczy do roboty. Zdarzają się też sporadyczne błędy.

Jeśli podobały Wam się poprzednie odsłony serii i jeszcze zastanawiacie się nad zakupem, to chyba recenzje rozwiały wszelkie wątpliwości co do jakości Hitmana 3.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.