Za darmo na PS5, XSX i PC. Świetny dodatek do znanej gry o gangsterach

PayDay 3 nie jest grą idealną i boryka się z problemami, jeśli chodzi o zainteresowanie. Każdy jednak zna tę serię, która od czasów poprzedniej odsłony mocno podupadła. W trójce nadal wcielamy się w gangsterów i planujemy np. napady na banki, lecz jak widać, gracze oczekiwali czegoś więcej.

Kto jednak przekonał się do tej gry i dobrze się przy niej bawi (a jest to możliwe), może już pobierać nowy dodatek za darmo, który dopiero co zadebiutował na komputerach PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series. DLC pozwoli nam spotkać się ze starym znajomym znanym z poprzedniej części PayDay.

Dodatek do PayDay 3 za darmo do pobrania

Nowe DLC pojawiło się wraz z udostepnieniem świeżutkiej aktualizacji gry, którą dostaliśmy 16 września. Dodatek nosi nazwę Houston Character Pack i w przeciwieństwie do niezbyt dobrych ocen samej gry, jest świetnie oceniany na Steam. Aż 97% osób poleca po niego sięgnąć, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Skąd wysoki noty? Może przez to, że DLC wprowadza znaną z PayDay 2 postać, więc mamy tutaj efekt nostalgii. Widać, że tęsknimy do czasów, kiedy to seria była na topie i sprawiała sporo frajdy. Dodatek zawiera grywalną postać Houstona, jego maskę, prekonfigurowaną broń i brelok.

Houston dołączył do gangu Payday w grze PAYDAY 2, kiedy jego brat, Dallas, przedstawił go jego członkom. Houston jest odważny i niewzruszony, gdy latają kule, a jego skrupulatna natura zapewniła mu stałe miejsce w gangu. Po tym, jak Concord zaatakował gang, Houston został aresztowany przez policję i przewieziony na Rikers Island. Podczas pobytu w sądzie robił wszystko, by zwrócić na siebie uwagę reszty gangu, który szybko go stamtąd wyrwał. Houston doszedł już do siebie po odniesionych obrażeniach i jest gotowy powrócić do napadów. Steam

Chętni na pobranie DLC? Oto linki dla każdej platformy:

Źródło: X