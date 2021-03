PAYDAY 3 znalazło wydawcę! Pierwsze informacje o grze i rok premiery

Starbreeze ogłosiło, że w końcu znalazło współwydawcę dla PAYDAY 3. Dystrybucją i promocją produkcji zajmie się Koch Media.

Po wielu miesiącach poszukiwania wydawcy, studio Starbreeze w końcu znalazło dom dla swojej wyczekiwanej produkcji. Twórcy mogą w spokoju zająć się rozwojem gry i podali pierwsze informacje o kooperacyjnej strzelance.

Koch Media zaopiekuje się PAYDAY 3

Jak podaje polski oddział Koch Media, trzeci PAYDAY zadebiutuje w 2023 roku i pojawi się jednocześnie na konsolach oraz PC. Możemy śmiało przypuścić, że premiera ominie już PlayStation 4 i Xbox One. Do tej pory twórcy przewidywali premierę w 2022 lub 2023 roku, ale teraz poznaliśmy najbardziej prawdopodobny termin.

Produkcja będzie rozwijana w formie gry-usługi przez długi czas. Umowa przewiduje minimum 18 miesięcy stałego rozwoju i wydawania rozszerzeń do produkcji. PAYDAY 2 jest nadal rozwijany, a zadebiutował prawie osiem lat temu. Jeśli kontynuacja osiągnie podobny sukces, to możemy spodziewać się równie zaawansowanego wsparcia.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać Starbreeze jako nowego partnera w naszej globalnej działalności wydawniczej. PD3 zapowiada się na niesamowitą grę. Bazując na tym, co już widzieliśmy, tytuł ten wzniesie serię na nowe wyżyny i zachwyci zarówno fanów PAYDAY, jak i nowych odbiorców innowacyjną rozgrywką wieloosobową. – powiedział Klemens Kundratitz, CEO Koch Media Group

Wkrótce otrzymamy kolejne informacje na temat produkcji. Starbreeze zapowiedziało sesję pytań i odpowiedzi dla prasy i inwestorów, która odbędzie się 19 marca. Zapewne w trakcie konferencji poznamy dodatkowe szczegóły odnośnie współpracy i samej gry.

Na PAYDAY 3 czekamy już bardzo długo

Premiera w 2023 roku może nieco rozczarowywać. Oznacza to, że fani serii nie otrzymają nowej odsłony przez dekadę od premiery dwójki. Mechanika zabawy w PD2 nadal bawi, ale umówmy się, mocno się już zestarzała.

Mimo to, w PAYDAY 2 stale zagrywa się średnio 24 000 osób dziennie, a mowa tu tylko o wersji na platformę Steam. Twórcy stale wypuszczają nowe aktualizacja zawartości i DLC, więc o nudzie nie ma mowy. Starbreeze to przykład studia, które nie podchodzi do rozwoju swoich produkcji po macoszemu.

Zresztą, długi czas tworzenia kontynuacji mimo wszystko nastraja pozytywnie. PD3 powstaje na silniku Unreal Engine i niewykluczone, że mowa tu o świetnie zapowiadającym się UE5.

Gra znajduje się w produkcji od dłuższego czasu i nie zdziwię się, jeśli Starbreeze zaskoczy nas bardzo dużą ilością zawartości na premierę. Oczywiście możemy być pewni, że gra otrzyma masę DLC po debiucie. Do tego już chyba przywykli fani PAYDAY.

Póki co czekamy na więcej konkretów. Znalezienie wydawcy to świetna wiadomość i miłośnicy cyklu mogą spać spokojnie. PAYDAY 3 zbliża się wielkimi krokami i żmudny czas oczekiwania powoli dobiega końca.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.